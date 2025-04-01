«К счастью, у меня остаётся голос»: Основатель рок-группы The Who теряет слух и зрение

81-летний основатель и вокалист британской рок-группы The Who Роджер Долтри рассказал, что теряет слух и зрение. Об этом сообщает телеканал Sky News.

«Одна из прелестей старения в том, что ты становишься глухим. Теперь к ней добавилось и то, что я слепну. К счастью, у меня всё ещё остаётся голос», — сказал музыкант на благотворительном концерте в лондонском Альберт-холле.

Однако во время выступления голос у Долтри сорвался. Фронтмен назвал это «старческим происшествием».

Солист основал The Who в 1964 году. За годы карьеры рок-группа выпустила 12 студийных альбомов, половина из которых продалась тиражом более миллиона копий. Коллектив также был включён в Зал славы рок-н-ролла в 1990 году.