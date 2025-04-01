Землетрясение в Таиланде
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 апреля, 12:33

«К счастью, у меня остаётся голос»: Основатель рок-группы The Who теряет слух и зрение

Sky News: Основатель рок-группы The Who Долтри заявил, что теряет слух и зрение

Роджер Долтри. Обложка © Getty Images / Arturo Holmes

Роджер Долтри. Обложка © Getty Images / Arturo Holmes

81-летний основатель и вокалист британской рок-группы The Who Роджер Долтри рассказал, что теряет слух и зрение. Об этом сообщает телеканал Sky News.

«Одна из прелестей старения в том, что ты становишься глухим. Теперь к ней добавилось и то, что я слепну. К счастью, у меня всё ещё остаётся голос», — сказал музыкант на благотворительном концерте в лондонском Альберт-холле.

Однако во время выступления голос у Долтри сорвался. Фронтмен назвал это «старческим происшествием».

Солист основал The Who в 1964 году. За годы карьеры рок-группа выпустила 12 студийных альбомов, половина из которых продалась тиражом более миллиона копий. Коллектив также был включён в Зал славы рок-н-ролла в 1990 году.

Стали известны актёры, которые сыграют в байопиках о The Beatles
Стали известны актёры, которые сыграют в байопиках о The Beatles

Ранее Life.ru сообщал о гибели гитариста петербургской рок-группы S.P.O.R.T. Олега Баранова. Музыкант скончался в возрасте 57 лет. Причина смерти не уточняется.

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Великобритания
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar