Стали известны актёры, которые сыграют в байопиках о The Beatles
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Режиссер Сэм Мендес на киноконференции CinemaCon в Лас-Вегасе представил актёров, которые исполнят главные роли в своих биографических фильмах о The Beatles, сообщает The Deadline.
Харрис Дикинсон сыграет Джона Леннона, Пол Мескал — Пола Маккартни, Барри Кеоган — Ринго Старра, а Джозеф Куинн — Джорджа Харрисона. После объявления актеры вышли на сцену и поклонились в стиле легендарного квартета. Все четыре байопика выйдут в прокат в апреле 2028 года, хотя Мендес не уточнил их порядок. Он отметил, что работа над проектом займет больше года и что это будет первый случай бинджвотчинга в кинотеатре.
Слоган серии The Beatles — A Four-Film Cinematic Event гласит: «У каждого человека есть своя история, но вместе они легендарны». Мендес собирается рассказать о группе с точки зрения каждого участника.
О том, что режиссёр Сэм Мендес снимет биографический фильм о каждом из четырёх участников британской рок-группы The Beatles, стало известно ранее. Дистрибуцией лент займётся компания Sony Pictures, а премьера первой части проекта состоится в 2028 году.