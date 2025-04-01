Стали известны актёры, которые сыграют в байопиках о The Beatles

Харрис Дикинсон сыграет Джона Леннона, Пол Мескал — Пола Маккартни, Барри Кеоган — Ринго Старра, а Джозеф Куинн — Джорджа Харрисона. После объявления актеры вышли на сцену и поклонились в стиле легендарного квартета. Все четыре байопика выйдут в прокат в апреле 2028 года, хотя Мендес не уточнил их порядок. Он отметил, что работа над проектом займет больше года и что это будет первый случай бинджвотчинга в кинотеатре.