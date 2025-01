The Beatles впервые почти за 50 лет номинировали на премию BRIT «Песня года»

Группа The Beatles вновь попала в число претендентов на премию BRIT Awards после 46-летнего перерыва. В опубликованном списке номинантов значится, что они будут соревноваться в категории «Песня года» с композицией Now and Then.

К созданию этого трека приступили почти полвека назад, и уже в ноябре 2023 года он занял первое место в британском хит-параде. Вместе с The Beatles на награду претендуют 14 других исполнителей. Среди них, в частности, рокеры Coldplay с Feels Like I'm Falling in Love, поп-звезда Дуа Липа с Training Season и певец Artemas с I Like the Way You Kiss Me.