The Beatles впервые почти за 50 лет номинировали на премию BRIT «Песня года»
Участники группы The Beatles. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stefano Chiacchiarini '74
Группа The Beatles вновь попала в число претендентов на премию BRIT Awards после 46-летнего перерыва. В опубликованном списке номинантов значится, что они будут соревноваться в категории «Песня года» с композицией Now and Then.
К созданию этого трека приступили почти полвека назад, и уже в ноябре 2023 года он занял первое место в британском хит-параде. Вместе с The Beatles на награду претендуют 14 других исполнителей. Среди них, в частности, рокеры Coldplay с Feels Like I'm Falling in Love, поп-звезда Дуа Липа с Training Season и певец Artemas с I Like the Way You Kiss Me.
Джон Леннон (1940-1980) записал демо Now and Then в 1978 году. После его смерти вдова Йоко Оно передала запись Полу Маккартни, но её качество оказалось недостаточным для выпуска. Лишь в 2022 году с помощью ИИ смогли очистить запись от ненужных шумов. Трек дополнили ритм-гитарой Джорджа Харрисона (1943-2001), записанной в 1995 году, которую позже доработали Маккартни и Ринго Старр.
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