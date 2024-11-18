Канадская рок-группа попала в книгу рекордов Гиннеса за «самый глубокий концерт»
Канадская рок-группа установила рекорд Гиннеса, сыграв концерт на глубине 2400 м
Рок-группа Miners & Sons с сертификатом за «самое глубокое» выступление. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Miners & Sons
Канадская рок-группа вписала своё имя в Книгу рекордов Гиннеса после выступления на самой большой глубине. Об этом сообщает издание UPI.
Достижение принадлежит группе Miners & Sons, концерт которой прошёл в шахте на глубине 2400 метров. Так, музыканты обошли предыдущий рекорд в 1890 метров, который в 2020 году установила группа Shaft Bottom Boys — тоже, к слову канадцы. Miners & Sons признались, что у них всё получилось из-за «уникального сочетания музыки и подземной работы».
Ранее Life.ru рассказывал о другом необычном рекорде из Канады — блогер Джейк Майк смог попасть в книгу рекордов Гиннеса, съев больше килограмма острого соуса шрирача. Он утверждает, будто способен на такие подвиги из-за генетической особенности организма, но это испытание даже ему далось нелегко.