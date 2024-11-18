Канадская рок-группа попала в книгу рекордов Гиннеса за «самый глубокий концерт»

Канадская рок-группа вписала своё имя в Книгу рекордов Гиннеса после выступления на самой большой глубине. Об этом сообщает издание UPI.

Достижение принадлежит группе Miners & Sons, концерт которой прошёл в шахте на глубине 2400 метров. Так, музыканты обошли предыдущий рекорд в 1890 метров, который в 2020 году установила группа Shaft Bottom Boys — тоже, к слову канадцы. Miners & Sons признались, что у них всё получилось из-за «уникального сочетания музыки и подземной работы».