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18 ноября, 19:10

Канадская рок-группа попала в книгу рекордов Гиннеса за «самый глубокий концерт»

Канадская рок-группа установила рекорд Гиннеса, сыграв концерт на глубине 2400 м

Рок-группа Miners &amp; Sons с сертификатом за «самое глубокое» выступление. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Miners &amp; Sons

Рок-группа Miners & Sons с сертификатом за «самое глубокое» выступление. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Miners & Sons

Канадская рок-группа вписала своё имя в Книгу рекордов Гиннеса после выступления на самой большой глубине. Об этом сообщает издание UPI.

Достижение принадлежит группе Miners & Sons, концерт которой прошёл в шахте на глубине 2400 метров. Так, музыканты обошли предыдущий рекорд в 1890 метров, который в 2020 году установила группа Shaft Bottom Boys — тоже, к слову канадцы. Miners & Sons признались, что у них всё получилось из-за «уникального сочетания музыки и подземной работы».

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Ранее Life.ru рассказывал о другом необычном рекорде из Канады — блогер Джейк Майк смог попасть в книгу рекордов Гиннеса, съев больше килограмма острого соуса шрирача. Он утверждает, будто способен на такие подвиги из-за генетической особенности организма, но это испытание даже ему далось нелегко.

Юрий Лысенко
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