Канадец попал в Книгу рекордов Гиннесса, съев более килограмма острого соуса

Канадский блогер Майк Джек решил установить новый мировой рекорд, съев более килограмма острого соуса. Эту информацию опубликовал официальный сайт Книги рекордов Гиннесса.

Джек известен своими видео на YouTube, где он пробует различные виды острой пищи, такие как соусы, перцы и куриные крылышки. Он утверждает, что благодаря генетической особенности его организм легче переносит острую еду. Частые просьбы подписчиков подтолкнули блогера к попытке побить рекорд, для чего он отправился в Лондон, в штаб-квартиру Книги рекордов Гиннесса. Его целью стало потребление максимального количества популярного тайского соуса шрирача, в состав которого входят чили, уксус, чеснок, сахар и соль.

Блогер Майк Джек с женой. Фото © guinnessworldrecords.com

При поддержке жены, которая находилась рядом, Майк за три минуты съел 1,12 килограмма соуса, что сделало его рекордсменом. Судья Книги рекордов Гиннесса Джульетта Доусон отметила, что его попытка стала одной из самых напряжённых из тех, что она видела.

Сам Джек позже признался, что во время испытания представлял, будто ест любимый тыквенный пирог, чтобы справиться с дискомфортом. Он добавил, что не ожидал, что сможет съесть столько соуса, и выразил удовлетворение тем, что удалось преодолеть это испытание, хоть оно и было непростым для организма.