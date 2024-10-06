«На четырёх колёсах»: Пёс-инвалид поставил рекорд вместе с членом паралимпийской сборной России

Давеча в Полюстровском парке Санкт-Петербурга прошёл максимально милый забег с участием собак и их хозяев. «Необыкновенный кросс» собрал более 600 участников. Помимо спортивного мероприятия, организаторы подготовили для гостей интерактивные площадки и большую концертную программу.

Среди участников забега был пожилой пёс по кличке Джек, который после пулевого ранения прикован к инвалидной коляске. У питомца функционируют только передние две лапы. Впрочем, физические ограничения не помешали собаке выйти на старт. Хозяйка доверила его не абы кому, а члену паралимпийской сборной России Анастасии Костеневич.

«Рекорд скорости, который был поставлен на четырёх колёсах. Если бы не мой напарник Джек, я бы не смогла преодолеть эту дистанцию, он бежал быстрее, чем я», — пошутила мастер спорта международного класса, подводя итоги соревнования.

Внимание публики также привлёк корги по кличке Роджер, отмечает телеканал «Санкт-Петербург». Питомцу было не до рекордов, он пришёл на праздник спорта ради великой миссии — сбросить лишние килограммы. Главным модником забега можно считать французского бульдога Зайку, который щеголял перед участниками в праздничном свитере.