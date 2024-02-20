Режиссёр Сэм Мендес снимет четыре фильма об участниках The Beatles
Deadline: Режиссёр Сэм Мендес снимет фильм о каждом из участников The Beatles
The Beatles. Обложка © Getty Images / John Pratt / Keystone
Режиссёр Сэм Мендес снимет биографический фильм о каждом из четырёх участников британской рок-группы The Beatles. Дистрибуцией лент займётся компания Sony Pictures, а премьера первой части проекта состоится в 2027 году, сообщает портал Deadline.
"Мы поехали в Лос-Анджелес незадолго до Рождества, чтобы представить проект, и справедливо сказать, что нас встретили со всеобщим энтузиазмом", — делится с изданием
Мендес.
По данным издания, музыканты Пол Маккартни и Ринго Старр, а также семьи покойных участников коллектива Джона Леннона и Джорджа Харрисона предоставили права на использование музыки в киносериале, а также поспособствовали воссозданию подлинных историй из жизни артистов.
Ранее последняя песня The Beatles взорвала хит-парад Британии. Это позволило группе из Ливерпуля побить собственный рекорд. Таким образом, она стала лидером британского хит-парада в 18-й раз.