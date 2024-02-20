Режиссёр Сэм Мендес снимет четыре фильма об участниках The Beatles

Режиссёр Сэм Мендес снимет биографический фильм о каждом из четырёх участников британской рок-группы The Beatles. Дистрибуцией лент займётся компания Sony Pictures, а премьера первой части проекта состоится в 2027 году, сообщает портал Deadline.

"Мы поехали в Лос-Анджелес незадолго до Рождества, чтобы представить проект, и справедливо сказать, что нас встретили со всеобщим энтузиазмом", — делится с изданием Мендес.

По данным издания, музыканты Пол Маккартни и Ринго Старр, а также семьи покойных участников коллектива Джона Леннона и Джорджа Харрисона предоставили права на использование музыки в киносериале, а также поспособствовали воссозданию подлинных историй из жизни артистов.