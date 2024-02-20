Регион

Уведомления отключены

20 февраля, 19:56

Режиссёр Сэм Мендес снимет четыре фильма об участниках The Beatles

Deadline: Режиссёр Сэм Мендес снимет фильм о каждом из участников The Beatles

The Beatles. Обложка © Getty Images / John Pratt / Keystone

The Beatles. Обложка © Getty Images / John Pratt / Keystone

Режиссёр Сэм Мендес снимет биографический фильм о каждом из четырёх участников британской рок-группы The Beatles. Дистрибуцией лент займётся компания Sony Pictures, а премьера первой части проекта состоится в 2027 году, сообщает портал Deadline.

"Мы поехали в Лос-Анджелес незадолго до Рождества, чтобы представить проект, и справедливо сказать, что нас встретили со всеобщим энтузиазмом", делится с изданием

Мендес.

По данным издания, музыканты Пол Маккартни и Ринго Старр, а также семьи покойных участников коллектива Джона Леннона и Джорджа Харрисона предоставили права на использование музыки в киносериале, а также поспособствовали воссозданию подлинных историй из жизни артистов.

Полу Маккартни вернули украденную более полувека назад гитару
Полу Маккартни вернули украденную более полувека назад гитару

Ранее последняя песня The Beatles взорвала хит-парад Британии. Это позволило группе из Ливерпуля побить собственный рекорд. Таким образом, она стала лидером британского хит-парада в 18-й раз.

Евгения Мосс
  • Новости
  • beatles
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров