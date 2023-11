Новый рекорд: Последняя песня The Beatles взорвала хит-парад Британии

Последняя песня рок-группы The Beatles под названием Now and Then, где звучит вокал Джона Леннона, возглавила музыкальный хит-парад Великобритании. Об этом сообщили в компании Official Charts. Релиз трека состоялся 2 ноября. Тогда песня, записанная с помощью искусственного интеллекта, за десять часов поднялась на 42-е место, а 10 ноября заняла первую строчку.