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11 ноября, 04:22

Новый рекорд: Последняя песня The Beatles взорвала хит-парад Британии

Последняя песня The Beatles Now and Then возглавила хит-парад в Британии

Последняя песня рок-группы The Beatles под названием Now and Then, где звучит вокал Джона Леннона, возглавила музыкальный хит-парад Великобритании. Об этом сообщили в компании Official Charts. Релиз трека состоялся 2 ноября. Тогда песня, записанная с помощью искусственного интеллекта, за десять часов поднялась на 42-е место, а 10 ноября заняла первую строчку.

Это позволило группе из Ливерпуля побить собственный рекорд. Таким образом, она стала лидером британского хит-парада в 18-й раз. Самая первая песня группы, занявшая первую позицию чарта, была выпущена 60 лет назад.

Над песней Now and Then работали много лет. Она создавалась 45 лет, и в её создании приняли участие все члены группы: Джон Леннон, Джордж Харрисон, Пол Маккартни и Ринго Старр. В качестве основы взяли демозапись Леннона, сделанную под аккомпанемент фортепьяно в 1978 году. В 1994-м вдова музыканта Йоко Оно передала версию композиции Маккартни. Сразу завершить песню музыканты не смогли из-за технических ограничений того времени. Однако в 2021 году появилась возможность доделать композицию благодаря режиссёру Питеру Джексону, который выпустил многочасовой документальный телефильм о "Битлз". Автор решил прибегнуть к помощи ИИ, чтобы сделать речь Леннона слышимой.

Юрий Лоза недоумевает, почему The Beatles выложили песню спустя сорок лет

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Напомним, песня, выпущенная The Beatles 2 ноября, является последней композицией легендарной ливерпульской четвёрки. В треке звучит вокал Джона Леннона, который был улучшен с помощью искусственного интеллекта. Музыкальная композиция прозвучала в эфире Би-би-си и стала доступна на стриминговых платформах. Однако россияне не смогут послушать её на "Ютубе", так как ролик заблокирован для пользователей из РФ "из-за нарушения авторских прав".

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ТАСС / AP / Kin Cheung

Анатолий Симоненко
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