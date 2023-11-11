Новый рекорд: Последняя песня The Beatles взорвала хит-парад Британии

Последняя песня рок-группы The Beatles под названием Now and Then, где звучит вокал Джона Леннона, возглавила музыкальный хит-парад Великобритании. Об этом сообщили в компании Official Charts. Релиз трека состоялся 2 ноября. Тогда песня, записанная с помощью искусственного интеллекта, за десять часов поднялась на 42-е место, а 10 ноября заняла первую строчку.

Это позволило группе из Ливерпуля побить собственный рекорд. Таким образом, она стала лидером британского хит-парада в 18-й раз. Самая первая песня группы, занявшая первую позицию чарта, была выпущена 60 лет назад.

Над песней Now and Then работали много лет. Она создавалась 45 лет, и в её создании приняли участие все члены группы: Джон Леннон, Джордж Харрисон, Пол Маккартни и Ринго Старр. В качестве основы взяли демозапись Леннона, сделанную под аккомпанемент фортепьяно в 1978 году. В 1994-м вдова музыканта Йоко Оно передала версию композиции Маккартни. Сразу завершить песню музыканты не смогли из-за технических ограничений того времени. Однако в 2021 году появилась возможность доделать композицию благодаря режиссёру Питеру Джексону, который выпустил многочасовой документальный телефильм о "Битлз". Автор решил прибегнуть к помощи ИИ, чтобы сделать речь Леннона слышимой.