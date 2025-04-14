В Музее «Атом» на ВДНХ появился класс квантовой физики

В Музее «Атом» на ВДНХ открылся класс квантовой физики для популяризации предмета и профессий будущего, связанных с технологиями. Для посетителей установили лазер с длиной волны 405 нанометров, кристалл бета‐бората бария, детекторы одиночных фотонов и другое оборудование.

Посетить мастер-классы смогут группы до 10 человек. Школьников ждут встречи с исследователями научных групп российского «квантового проекта» и различные эксперименты.

«Класс квантовой физики в музее «Атом» — это прикладной инструмент для учителя и первый серьёзный шаг школьника в мир «квантов». Мы надеемся, что со временем такие квантовые классы появятся в каждой школе. Это позволит выйти на новый уровень заинтересованности детей физикой и запустить поиск талантов для квантовой науки и зарождающейся индустрии. Наша цель – привлечь детей к выбору технологий будущего как линии своей жизни», — отметила Екатерина Солнцева, директор по квантовым технологиям госкорпорации «Росатом».