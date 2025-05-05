Печень, ЖКТ и сердце: Какие сочетания продуктов бьют по органам Life.ru рассказывает, какие всеми любимые продукты не стоит миксовать и почему. Спойлер: это губит ваше здоровье и вызывает опасные заболевания. 4 мая, 21:39 Не все привычные сочетания продуктов полезны для здоровья. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Liliya Kandrashevich, Andrii Iemelianenko, srzaitsev

Правильное питание играет важную роль в здоровье и полноценной жизнедеятельности человека. От питания зависит работа печени, сердца, желудка и других важных органов. Однако многие не знают, что привычные продукты в сочетании с другими могут оказывать крайне негативное воздействие на здоровье, провоцируя развитие серьёзных заболеваний.

Удар по печени

Часто в тёплое время года, а особенно на майских праздниках, принято жарить шашлыки. Сильно обжаренное мясо обычно употребляют с алкогольными напитками (в основном с пивом и водкой). Однако такое сочетание наносит сильный удар по печени. Шашлыки из свинины с алкоголем считаются особенно вредными, так как свинина — очень жирное мясо. Печень сильно перегружается, перерабатывая и алкоголь, и жирную пищу. Часто после употребления шашлыка и алкоголя появляется боль в правом подреберье и тошнота. Также страдает пищеварительная система, появляются тяжесть и вздутие живота.

Чтобы уменьшить нагрузку на печень, стоит выбирать для шашлыка мясо из говядины или курицы, алкоголь лучше вообще не употреблять, так как он в любом количестве вреден для здоровья. Но если вы всё же решили выбрать спиртной напиток к шашлыку, то лучше отдать предпочтение сухому вину, но в небольшом количестве. При этом важно чередовать вино с чистой водой. Кроме того, мариновать мясо важно без уксуса и большого количества специй, отдав предпочтение лимонному соку, кефиру или минеральной воде.

Шашлык полезнее мариновать в лимонном соке или кефире. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Gravika

Пагубное влияние на печень оказывает и сочетание моркови с белым вином. Кроме того, не рекомендуется употреблять пиво с белым вином. Эти напитки очень токсичны не только для печени, но и для почек и желудка. Не следует пить белое вино с газированными напитками.

Употребление пива с лобстером также вредит печени, нагружает почки, желчный пузырь и может вызвать даже подагру.

Что вредно для ЖКТ?

Если не знать, какие продукты нельзя сочетать, можно легко спровоцировать проблемы с желудком. Например, многие фрукты долго и сложно перевариваются, и если их употреблять вместе с основными блюдами, то из-за брожения появляется метеоризм. Рекомендуется есть фрукты отдельно от основного приёма пищи.

Не стоит есть растительный белок (чечевицу, нут или горох) с животным (мясом, рыбой, яйцами). Так вы сильно нагружаете ЖКТ. Нельзя употреблять острую еду с газировкой. Подобное сочетание приводит к болям в животе и возможному рецидиву заболеваний ЖКТ.

Вредным для пищеварения является сочетание баранины, уксуса и крепкого чая. Свинину не стоит есть вместе с бобовыми: такой дуэт очень сложно переваривается. Говядину не нужно употреблять с луком-пореем, иначе можно не избежать пищевого расстройства. Также не рекомендуется есть говядину с осьминогами или кальмарами.

Стоит с осторожностью употреблять морепродукты с фруктами и ягодами. Особенно не следует сочетать их с хурмой, виноградом и чаем. Это может спровоцировать рвоту и диарею. Употребление куриных яиц со сладкими усилителями вкуса (например, глутаматом натрия) может привести к пищевому отравлению.

Морепродукты лучше не сочетать с фруктами. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Mykolal Mykolal

Также не следует использовать в блюдах лук и чеснок одновременно. Это сочетание может вызывать сильное раздражение пищеварительной системы, колики и спазмы в животе и кишечнике.

Удивительно, но рис и картофель лучше не есть вместе с помидорами во избежание несварения желудка. Врачи настаивают, что на завтрак не следует жарить бекон с яйцами, как это делают во многих странах, поскольку это два высокобелковых продукта, которые лучше употреблять только с овощами и зеленью.

Отдельно стоит сказать и о фастфуде. Часто пиццу запивают газированными напитками — как правило, колой. Однако это очень опасно для здоровья. Дело в том, что в пицце много жиров и белков (сыр, мясо), а сладкие напитки богаты рафинированными углеводами. Нашей пищеварительной системе очень сложно переварить всё это одновременно.

Продукты, которые нарушают работу сердца

Чтобы не навредить сердечно-сосудистой системе, не следует употреблять белое вино с чаем. Опасно пить белое вино с персиками. В противном случае вам грозят рвота, головокружение и даже тахикардия. Спазмы коронарных сосудов вызывает употребление хурмы с белым вином.

Вредно есть сыр с фасолью. Такое сочетание может задерживать жидкость в организме, что приводит к повышению артериального давления и уровня плохого холестерина в крови. Кроме того, это может негативно сказаться на сердечно-сосудистой системе.

Сочетание сыра и фасоли — не самое полезное. Фото © Shutterstock / FOTODOM / DronG

Стоит избегать сочетания жирных и сладких продуктов, а также жирной и очень солёной еды.

Как сохранить ясный ум

Наше питание также влияет на работу головного мозга. Большое количество сахара вызывает закупорку артерий. Регулярное употребление фастфуда уменьшает активность мозга, так как в нём содержится много вредных для здоровья трансжиров. Диетологи также не советуют регулярно есть плов из риса и мяса, содержащий большое количество углеводов, жиров, масла и соли.

Правильное питание, выбор продуктов и их сочетания — залог здоровья и долголетия. Поэтому следите за рационом и заботьтесь о своём организме. Так вы защитите себя от многих заболеваний и будете всегда хорошо себя чувствовать.

Авторы Кира Громова