Настоящая Рапунцель живёт в России: школьница установила рекорд по длине волос, и это надо видеть Школьница из Ижевска Арина Саяпова попала в Книгу рекордов России в седьмой раз. Life.ru рассказывает, как живётся девушке с волосами длиной почти два метра и чем ещё она прославилась, кроме роскошной косы. 6 мая, 04:00 «Российская Рапунцель»: 16-летняя школьница отрастила волосы длиной почти два метра. Коллаж © Life.ru. Фото из личного архива Арины Саяповой

В апреле 2025 года Арина Саяпова из Ижевска установила свой уже седьмой рекорд по длине волос для своей возрастной категории. С потрясающим результатом почти два метра она в очередной раз попала в Книгу рекордов России, подтвердив статус обладательницы самых длинных волос среди 16-летних девушек страны. Но за этим невероятным достижением стоит история, начавшаяся задолго до первых публичных признаний.

Арина Саяпова из Ижевска попала в Книгу рекордов России в седьмой раз. Фото из личного архива Арины Саяповой

«Волосы я отращиваю с рождения. Периодически мама подстригала их на 2–3 см. Больше всего мне подстригли в пять лет — на 15 см. Цели не было никакой, просто нравилось, что у меня длинные волосы», — рассказывает Арина в беседе с Life.ru. Интересно, что свой первый рекорд юная ижевчанка установила ещё в девять лет, когда её волосы впервые измерили официально. С тех пор каждый год она обновляет собственное достижение — в 11, 12, 13, 14, 15 и теперь в 16 лет. Причём с каждым разом разрыв между ней и потенциальными соперницами только увеличивается. А ведь до Книги рекордов России и славы всё начиналось как обычная история маленькой девочки, которая просто не хотела стричься.

Талантливая во всём

Волосы — далеко не единственный повод для гордости родителей Арины. С пяти лет девушка занимается народными танцами в хореографическом ансамбле «Родничок», где давно стала солисткой. А ещё у неё есть весьма необычное хобби — танцы с собаками. «Для нашего коллектива с собаками поставила два танца как начинающий хореограф», — с гордостью отмечает Арина.

Талантливая во всём: танцы, кинология и рекордно длинные волосы ижевской школьницы. Фото из личного архива Арины Саяповой

Учится девушка в 10-м классе лингвистического лицея, где её любимыми предметами стали биология, литература и история. Эта любовь к естественным наукам неслучайна — в будущем Арина планирует стать ветеринаром. А в свободное от танцев и учёбы время она увлекается классической литературой. «Самая любимая книга — «Собор Парижской Богоматери» Виктора Гюго, а также «Отцы и дети» Ивана Тургенева», — делится девушка.

Жизнь с косой до пят: сколько времени и сил уходит на поддержание рекорда

Кажется, что такая роскошная длина должна создавать множество неудобств в повседневной жизни. Но Арина спокойно относится к своим волосам. «Они не представляли для меня сложности, так как я к длинным волосам привыкла с раннего возраста. Но иногда бывает нужна помощь мамы», — признаётся девушка.

Распорядок дня настоящей Рапунцель

От Рапунцель до чемпионки: как длинные волосы сделали ижевскую школьницу знаменитой. Фото из личного архива Арины Саяповой

Уход за такими волосами — целый ритуал, требующий времени и терпения. «На мытьё волос уходит минут 40, я их стараюсь мыть на ночь, поэтому ночью они сохнут сами, а утром я их досушиваю феном. На это уходит минут 15–20», — рассказывает Арина. Удивительно, но она даже не замечает повышенного расхода шампуня, хотя по логике его должно уходить в несколько раз больше, чем у обычных девушек.

Для ежедневных причёсок Арина предпочитает что-то простое и практичное: чаще всего это коса или пучок. С такой длиной непрактично ходить с распущенными волосами — они цепляются за всё подряд, пачкаются и путаются. А для выступлений и особых случаев мама помогает ей сделать более сложные и эффектные укладки.

Тайны ухода за волосами «русской Рапунцель»

Роскошная грива: секреты ухода за волосами от 16-летней рекордсменки России. Фото © Shutterstock / FOTODOM / BaLL LunLa

Что необычно, Арина не использует каких-то особых средств для роста волос или специальных масок. Возможно, секрет в хороших генах и бережном отношении к волосам с самого детства. Многие женщины тратят огромные деньги на салонные процедуры и дорогую косметику, а здесь всё просто — регулярное мытьё, аккуратное расчёсывание и минимальное использование фена и других горячих укладок. Ещё один важный момент — Арина никогда не красила волосы. Краска сушит и ослабляет волосяные стержни, поэтому натуральный цвет — ещё одно преимущество при отращивании такой длины. А природный каштановый оттенок с медными бликами на солнце выглядит гораздо эффектнее любого окрашивания.

История Арины — это не просто рассказ о длинных волосах. Это история о верности себе, своим увлечениям и естественной красоте. В мире, где многие готовы на радикальные эксперименты ради внимания и славы, Арина добилась признания, просто оставаясь собой. Как говорит сама девушка, она не стремилась специально к рекордам — они пришли как приятное дополнение к тому, что ей и так нравилось. Возможно, в этом и кроется секрет настоящего успеха — делать то, что любишь, и не бояться выделяться из толпы. Ранее Life.ru делился секретами богинь: почему Одри Хепбёрн, Софи Лорен и Клаудия Шиффер всегда так шикарно выглядели.