5 модных запретов, с которыми жили модницы СССР, а сейчас без стыда так ходит каждая вторая
Мини-юбки, кроссовки и прозрачные блузки были под строгим табу — за такие вещи в Советском Союзе не только осуждали, но и могли «вежливо» вызвать в милицию.
Обложка © ТАСС / Улдис Паже
Советская женщина должна была быть скромной, трудолюбивой и абсолютно неприметной. Внешний вид гражданок строго регулировался негласными, но очень жёсткими правилами: выделяться было не просто стыдно, но и опасно. За яркий макияж, короткую юбку или топ из прозрачной ткани можно было попасть под пристальное внимание окружающих, а в худшем случае — и в поле зрения участкового. Life.ru рассказывает, какие пять модных табу приходилось соблюдать каждой женщине в СССР, и почему сегодняшние гардеробы вызывают у наших бабушек лёгкий культурный шок.
Бикини — вражеский элемент на пляже
Фото © ТАСС / Эндель Таркпеа
Если современное бикини — символ лета, свободы и уверенности в себе, то в СССР его считали чуть ли не оружием морального разложения. Даже на пляже действовали негласные нормы. Слитные купальники или раздельные, но с высокими трусиками — вот максимум допустимого. Бикини воспринималось как западный соблазнительный образ, недопустимый для порядочной советской женщины. За «слишком открытый» купальник могли вызвать к администратору пляжа или просто выгнать с отдыха.
Просвечивающие ткани — признак разврата
Фото © ТАСС / Валерий Христофоров
В то время как западные девушки вовсю щеголяли в блузках из прозрачных тканей и ажурных кофтах-сетках, советские женщины надевали ситцевые платья и кримпленовые костюмы, скрывающие каждый сантиметр тела. Обнажённое плечо или торчащая лямка лифчика могли вызвать настоящий скандал, а саму женщину — заклеймить позором. Особенно «прозрачная» мода раздражала старшее поколение и могла вызвать даже жалобу в местный комитет партии.
Мини-юбки и декольте — табу до 70-х
Фото © ТАСС / Борис Кавашкин
В СССР женщина должна была быть прежде всего помощницей мужчины — сильной, выносливой и «удобной». Отсюда и одежда: никакого мини, никаких вырезов. До 1970 годов короткие юбки считались признаком западного влияния и «растления молодёжи». А уж если кто-то осмеливался надеть мини на улицу — будьте уверены, косые взгляды и обсуждение за спиной были обеспечены.
Бельевой стиль — только дома (и то скромно)
Фото © ТАСС / Валерий Христофоров
Сегодня платья-комбинации и пижамные костюмы носят даже в театр, а меховые тапочки можно увидеть на модных показах. Но в СССР такие вещи годились только для дома — максимум для кухни. Выйти в магазин в ночнушке или пижамных брюках считалось неприличным. Соседи моментально сочиняли истории о «лёгком поведении» или «умственном расстройстве», и такой женщине приходилось потом оправдываться перед всей улицей.
Кроссовки — только для спорта
Фото © ТАСС / Виталий Созинов
Сегодня сложно представить повседневный гардероб без удобных кроссовок. Но в СССР спортивная обувь была строго предназначена для физкультуры. Женщины в повседневной жизни носили туфли — на низком каблуке или плоском ходу. Кроссовки с платьем? Абсурд! За такую «дерзость» могли посчитать неопрятной или даже мужеподобной. Мода на удобство пришла намного позже.
Сегодня, оглядываясь назад, сложно поверить, что мини-юбка или кроссовки могли стать поводом для осуждения. Но именно благодаря тем, кто первым нарушал модные запреты, мы сегодня живём в мире, где женщина может быть собой — яркой, разной, смелой.
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