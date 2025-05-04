5 модных запретов, с которыми жили модницы СССР, а сейчас без стыда так ходит каждая вторая

Советская женщина должна была быть скромной, трудолюбивой и абсолютно неприметной. Внешний вид гражданок строго регулировался негласными, но очень жёсткими правилами: выделяться было не просто стыдно, но и опасно. За яркий макияж, короткую юбку или топ из прозрачной ткани можно было попасть под пристальное внимание окружающих, а в худшем случае — и в поле зрения участкового. Life.ru рассказывает, какие пять модных табу приходилось соблюдать каждой женщине в СССР, и почему сегодняшние гардеробы вызывают у наших бабушек лёгкий культурный шок.

Бикини — вражеский элемент на пляже

Фото © ТАСС / Эндель Таркпеа

Если современное бикини — символ лета, свободы и уверенности в себе, то в СССР его считали чуть ли не оружием морального разложения. Даже на пляже действовали негласные нормы. Слитные купальники или раздельные, но с высокими трусиками — вот максимум допустимого. Бикини воспринималось как западный соблазнительный образ, недопустимый для порядочной советской женщины. За «слишком открытый» купальник могли вызвать к администратору пляжа или просто выгнать с отдыха.

Просвечивающие ткани — признак разврата

Фото © ТАСС / Валерий Христофоров

В то время как западные девушки вовсю щеголяли в блузках из прозрачных тканей и ажурных кофтах-сетках, советские женщины надевали ситцевые платья и кримпленовые костюмы, скрывающие каждый сантиметр тела. Обнажённое плечо или торчащая лямка лифчика могли вызвать настоящий скандал, а саму женщину — заклеймить позором. Особенно «прозрачная» мода раздражала старшее поколение и могла вызвать даже жалобу в местный комитет партии.

Мини-юбки и декольте — табу до 70-х

Фото © ТАСС / Борис Кавашкин

В СССР женщина должна была быть прежде всего помощницей мужчины — сильной, выносливой и «удобной». Отсюда и одежда: никакого мини, никаких вырезов. До 1970 годов короткие юбки считались признаком западного влияния и «растления молодёжи». А уж если кто-то осмеливался надеть мини на улицу — будьте уверены, косые взгляды и обсуждение за спиной были обеспечены.

Бельевой стиль — только дома (и то скромно)

Фото © ТАСС / Валерий Христофоров

Сегодня платья-комбинации и пижамные костюмы носят даже в театр, а меховые тапочки можно увидеть на модных показах. Но в СССР такие вещи годились только для дома — максимум для кухни. Выйти в магазин в ночнушке или пижамных брюках считалось неприличным. Соседи моментально сочиняли истории о «лёгком поведении» или «умственном расстройстве», и такой женщине приходилось потом оправдываться перед всей улицей.

Кроссовки — только для спорта

Фото © ТАСС / Виталий Созинов

Сегодня сложно представить повседневный гардероб без удобных кроссовок. Но в СССР спортивная обувь была строго предназначена для физкультуры. Женщины в повседневной жизни носили туфли — на низком каблуке или плоском ходу. Кроссовки с платьем? Абсурд! За такую «дерзость» могли посчитать неопрятной или даже мужеподобной. Мода на удобство пришла намного позже.