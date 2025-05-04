Больше снега не будет: Стало известно, когда в Москву вернётся тепло
Метеоролог Позднякова: С середины мая в Москву вернётся тёплая погода
С середины мая в Москву вернётся тёплая погода. Обложка © Life.ru
С середины мая в Москве ожидается значительное повышение температуры, полагает главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова. По её словам, снегопад с первого на второе число стал последним подобным явлением и больше не предвидится.
Эксперт уточнила, что с 12 мая столбики термометров пойдут верх, однако температура воздуха будет либо ниже нормы, либо около неё. Собеседница телеканала «Звезда» также отметила, что погоды, как в начале месяца, не было в Москве с 1879 года.
«Такого обильного количества осадков в виде снега не будет больше в ближайшие годы точно, потому что это крайне редкое явление», — подчеркнула метеоролог.
Ранее синоптик рассказал, какая погода ожидается в Центральной России ко Дню Победы. А вот на днях в Москве выпало рекордное за 116 лет количество осадков.