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4 мая, 13:07

Больше снега не будет: Стало известно, когда в Москву вернётся тепло

Метеоролог Позднякова: С середины мая в Москву вернётся тёплая погода

С середины мая в Москву вернётся тёплая погода. Обложка © Life.ru

С середины мая в Москву вернётся тёплая погода. Обложка © Life.ru

С середины мая в Москве ожидается значительное повышение температуры, полагает главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова. По её словам, снегопад с первого на второе число стал последним подобным явлением и больше не предвидится.

Эксперт уточнила, что с 12 мая столбики термометров пойдут верх, однако температура воздуха будет либо ниже нормы, либо около неё. Собеседница телеканала «Звезда» также отметила, что погоды, как в начале месяца, не было в Москве с 1879 года.

«Такого обильного количества осадков в виде снега не будет больше в ближайшие годы точно, потому что это крайне редкое явление», — подчеркнула метеоролог.

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Ранее синоптик рассказал, какая погода ожидается в Центральной России ко Дню Победы. А вот на днях в Москве выпало рекордное за 116 лет количество осадков.

Борис Эльфанд
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