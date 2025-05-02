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2 мая, 04:48

Рекордное за 116 лет количество осадков выпало в Москве на Первомай

Снегопад в Москве. Обложка © Life.ru

Снегопад в Москве. Обложка © Life.ru

1 мая в Москве оказался побит многолетний рекорд по количеству осадков — он держался с 1909 года. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Лишь за 12 часов на базовой столичной метеостанции ВДНХ выпали небывалые 24 мм, на Балчуге — 22 мм, Тушино — 28 мм, что составляет 40-45% от месячной нормы осадков», — говорится в сообщении.

Погода не баловала теплом и Подмосковье. В Пушкино выпали 27 мм осадков, в Подмосковной — 26 мм, в Долгопрудном — 25 мм, а в Железнодорожном — 24 мм. В других городах области, таких как Ново-Иерусалим и Дмитров, погода принесла от 21 до 23 мм.

Гидрометцентр: 2 мая в Москве ожидаются облачность и дождь
Гидрометцентр: 2 мая в Москве ожидаются облачность и дождь

По данным метеорологов, с приближением Дня Победы погода в Центральной России начнёт нормализовываться. Уже на второй неделе мая температурный фон повысится до положенной климатической нормы.

Тимур Хингеев
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