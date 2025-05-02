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2 мая, 04:15

Гидрометцентр: 2 мая в Москве ожидаются облачность и дождь

Москва. Обложка © Life.ru

Москва. Обложка © Life.ru

Жителей столичного региона 2 мая ожидает облачная и дождливая погода. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днём поднимется всего до 9 градусов тепла, а ночью станет ощутимо холоднее — столбики термометров займут околонулевую позицию. По области ситуация следующая: от 6 до 11 градусов днём с возможным понижением до нуля ночью.

Также в пятницу будет ветрено: северный и северо-западный ветер разгонится до 10 м/с, местами порывы усилятся до 15 м/с. Давление же опустится до 747 мм рт. ст., что немного ниже привычного уровня.

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А 1 мая погода преподнесла жителям Москвы и Подмосковья снежные осадки. Больше всего их выпало на севере области. В целях безопасности жителей и гостей столичного региона призвали быть внимательнее.

Тимур Хингеев
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