Осторожно, майские! Судмедэксперт предупредил о самых частых травмах на праздниках

Майские праздники с их традиционными пикниками, встречами с друзьями и народными гуляньями — это время, которое многие ждут с нетерпением. Однако, к сожалению, отдых может быть омрачён травмами и другими неприятностями. О том, какие опасности подстерегают нас в праздничные дни и как их избежать, Life.ru рассказал Алексей Решетун, ассистент кафедры анатомии человека Института анатомии и морфологии имени академика Ю.М. Лопухина Пироговского университета, судебно-медицинский эксперт и писатель.

Как пояснил специалист, скопление большого количества людей во время майских праздников создаёт повышенный риск. В условиях массовых мероприятий, где легко потерять ориентацию или получить травму, крайне важно сохранять бдительность и осторожность.

Чем опасна толпа? Она опасна своей непредсказуемостью. Когда на относительно небольшой или большой территории собирается много-много людей, то достаточно какого-то небольшого события, какой-то паники локальной, чтобы она переросла на всю толпу. И тогда уже есть вероятность получить и серьёзные повреждения, и даже погибнуть. Алексей Решетун Ассистент кафедры анатомии человека Института анатомии и морфологии имени академика Ю.М. Лопухина Пироговского университета, судебно-медицинский эксперт, писатель

Чтобы избежать дискомфорта и стресса для детей, эксперт рекомендует не брать их с собой на мероприятия. Малыши легко переутомляются, становятся капризными и могут испугаться шума. Также стоит подумать о трудностях, которые могут возникнуть при перемещении с коляской в толпе.

Ещё Решетун напомнил о непредсказуемости майской погоды. Несмотря на то что многих не пугают холодный ветер и дождь и они продолжают много времени проводить на улице, это часто приводит к простудам и обострению хронических болезней. Судмедэксперт подчеркнул, что необходимо внимательно выбирать одежду, ориентируясь на прогноз погоды, чтобы избежать переохлаждения.

Кроме того, специалист напомнил о правилах безопасного запуска фейерверков. Ключевым моментом является соблюдение безопасной дистанции. Решетун особо отметил опасность приближения к падающим остаткам пиротехники, поскольку они могут привести к травмам глаз, аллергическим реакциям, механическим повреждениям или ожогам кожи.

В праздничные дни, к сожалению, часто случаются неприятности, связанные с употреблением алкоголя, напомнил специалист. Спиртное может лишить человека контроля над собой, спровоцировать агрессию и привести к конфликтам с окружающими, особенно в толпе. Поэтому важно быть осторожным с алкоголем и не злоупотреблять им. Вместе с тем собеседник Life.ru предупредил, что в праздничные дни стоит избегать встреч с пьяными людьми, чтобы не стать участником конфликта, вызванного их неадекватным поведением.

«Пьяный человек непредсказуем, и поэтому таких людей лучше избегать. Он даже иногда, не желая каких-то негативных последствий, может навредить и самому себе, и окружающим людям. Ситуацию усугубляет снижение критики к своему поведению и другие губительные эффекты», — резюмировал специалист.