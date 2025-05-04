«Не нужно над нами издеваться»: Католики США обиделись на Трампа в образе папы римского

Американские католики оказались недовольны президентом США Дональдом Трампом, который выложил пост, где он предстал перед людьми в образе папы римского. Католическая конференция Нью-Йорка утверждает, что это не смешно.

Там отметили, что католики только что похоронили «любимого папу Франциска», а вскоре состоится конклав, где будет избран новый понтифик.