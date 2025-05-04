«Не нужно над нами издеваться»: Католики США обиделись на Трампа в образе папы римского
Католическая конференция Нью-Йорка осудила Трампа за пост в образе папы римского
Дональд Трамп в образе папы римского. Обложка © Truth Social / Donald J. Trump
Американские католики оказались недовольны президентом США Дональдом Трампом, который выложил пост, где он предстал перед людьми в образе папы римского. Католическая конференция Нью-Йорка утверждает, что это не смешно.
Там отметили, что католики только что похоронили «любимого папу Франциска», а вскоре состоится конклав, где будет избран новый понтифик.
«Не надо над нами издеваться», — призывают епископы.
Конклав начнётся 7 мая 2025 года и пройдёт в Сикстинской капелле. В свете этих событий глава Белого дома пошутил, что он стал бы отличным вариантом на пост главы Ватикана, а затем выложил у себя в соцсети сгенерированную картинку, где он сидит в белой сутане на троне, а на его пальце красуется папский перстень.