Над Сикстинской капеллой в Ватикане поставили трубу перед выборами нового папы

На крыше Сикстинской капеллы в Ватикане в преддверии выбора нового папы римского поставили дымоход. Он поможет кардиналам сообщить о своём решении во время конклава. Об этом рассказало издание Vatican News.

Согласно информации, именно из этой трубы выйдет дым, сообщающий об избрании нового понтифика.

После того как все кардиналы принесут присягу, обер-церемониймейстер папского двора произнесёт фразу Extra omnes («Все вон»), после чего закроются двери Сикстинской капеллы, начинающие голосование. Если кандидат наберёт две трети голосов, выборы понтифика завершатся.

Если из трубы пойдёт белый дым, это означает, что кардиналы приняли решение. Чёрный дым указывает, что голосование продолжается.

«В последнем акте, самом волнующем, взоры всего мира переместятся с дымовой трубы на центральную лоджию собора Святого Петра, откуда появится кардинал-камерленго, чтобы произнести: Annuntio vobis, gaudium magnum («Объявляю вам великую радость: у нас есть папа»)», — указано в статье.