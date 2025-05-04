Секреты богинь: почему Одри Хепбёрн, Софи Лорен и Клаудиа Шиффер всегда так шикарно выглядели 4 мая голливудской легенде Одри Хепбёрн исполнилось бы 96 лет. Актриса была известна своей стройностью, которую сохраняла до конца жизни. Секреты фигуры Одри и других не менее известных красавиц — в материале Life.ru 4 мая, 04:00 У каждой легендарной красавицы — свой секрет стройности. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Rights Managed, Roland Scheidemann, © Freepik

Одри Хепбёрн

Одри Хепбёрн оставалась утончённой всю жизнь. Фото © ТАСС / Paramount Pictures/AF Archive / Rights Managed

Одри Хепбёрн (Одри Кэтлин Растон) родилась в семье голландской баронессы и получила соответствующее строгое воспитание. Мать говорила девочке, что настоящая леди не может быть полной, к тому же Одри серьёзно занималась балетом. Повлияло и военное детство — будущая актриса с матерью жили в оккупированном нацистами Арнеме и порой ели одну крапиву и луковицы тюльпанов.

Сын иконы стиля, Лука Дотти, вспоминал, что актриса не сидела на специальных диетах, но очень любила долгие пешие прогулки и время от времени занималась танцевальными упражнениями. Любимым блюдом Одри были спагетти с томатным соусом. Она готовила их время от времени, но ела понемногу. К тому же не забывала об овощах, часто могла позволить себе шоколад или бокал виски. На завтрак кинозвезда обычно съедала тост с вареньем, на обед — цыплёнка или телятину с пастой или свежим салатом, а на ужин — куриный суп с овощами. Как видим, лёгкий и питательный рацион.

Софи Лорен

Секрет Софи Лорен — уверенность в своей красоте, несмотря на стандарты. Фото © ТАСС / ASSOCIATED PRESS

Красавица, над которой время, видимо, не властно, неоднократно говорила, что всему в жизни обязана своим любимым спагетти. Итальянская легенда всегда выступала против строгих стандартов красоты и вдохновила многих женщин по всему миру принимать и любить себя такими, какие есть.

Тем не менее, рацион звезды всегда был сбалансированным. Обязательный пункт — две столовые ложки в день полезного для кожи и волос оливкового масла. Пасту Лорен берёт только из твёрдых сортов пшеницы, включает в меню много свежих овощей, фруктов и бобовых. Время от времени знаменитость устраивает разгрузочные дни, когда ест не более 1000 кк в день. Обычно это любимая паста без жирных соусов, а на десерт яблоко или груша.

Вариант экспресс-диеты от Лорен включает апельсиновый сок или кофе без сахара с крутым яйцом на завтрак, овощной салат с индейкой и нежирным сыром на обед и 100–115 граммов пасты с креветками и шпинатом на ужин. На следующий день — сушёный тост с нежирным сыром на завтрак, зелёный салат с варёной курицей на обед и 170 граммов лазаньи с низкокалорийным сыром и салатом на ужин.

Но два главных секрета красоты и фигуры Софи — это физическая активность и здоровый сон. Актриса предпочитает ходить пешком и ложится спать чётко в одно и то же время — не позднее 21 часа и спит девять часов. Недаром сон до полуночи называют сном для красоты.

Клаудиа Шиффер

Клаудиа Шиффер остаётся эталоном для многих женщин. Фото © ТАСС / DPA / Roland Scheidemann

Немецкая топ-модель сохраняет идеальную фигуру, будучи многодетной матерью. Во многом это обосновано её исполнительным характером, дисциплиной и привычкой организовывать время.

Основной принцип питания Клаудии — максимум овощей и фруктов и исключение курения, алкоголя, фастфуда. Из сложных углеводов в рационе блондинки — рис, крекеры, цельнозерновой хлеб. Главный источник белка — нежирное мясо. Пить Шиффер предпочитает воду или травяные чаи. В качестве перекуса модель может съесть мороженое, пару квадратиков шоколада или небольшой кусок торта. Любимое блюдо звезды подиумов — спагетти болоньезе с фаршем из нежирной говядины и томатами. Также она неравнодушна к блинчикам с джемом.

Клаудиа сама разработала меню для диеты на пять дней. На первый завтрак — ложка пророщенных зёрен, йогурт и несладкий фрукт, на второй — смузи из сока с нежирным йогуртом. В обед — рагу из овощей с лимонным соком и отварная курица. На ужин — рис с мясом и яблоко.

Памела Андерсон

Памела Андерсон сохраняет своё фирменное обаяние. Фото © ТАСС / ZUMA /

Актриса и фотомодель в июле встретит свой 58-й день рождения — и выглядит по-прежнему прекрасно. Поскольку знаменитость экоактивистка, она отказалась от продуктов животного происхождения. Памела предпочитает бобовые, бурый рис, шпинат, пасту из муки грубого помола. Часто ест нежирные супы, картофель, цельнозерновой хлеб. Звезда говорит и о важности спорта — она много бегает и занимается тайским боксом. Также актриса практикует интервальное голодание — не ест до десяти утра и после шести вечера.

Один из любимых рецептов Памелы — салат из каперсов, зелёного яблока, сельдерея, петрушки и укропа, заправленный лимонным соком и оливковым маслом.

Мэй Маск

Мама Илона Маска выступает против жёсткого голодания. Фото © ТАСС / AP / Vianney Le Caer

Мама миллиардера Илона Маска штурмует подиумы и в свои 77 лет, к тому же она уже 45 лет консультирует как нутрициолог. Она одобряет не все диеты, считая, что сильные ограничения вредны для здоровья, но выступает за средиземноморскую и вегетарианскую с небольшим количеством животных белков. Сама Мэй старается питаться дробно и не скрывает, что любит шоколад и печенье.

На завтрак модель ест хлопья, насыщенные клечаткой, с нежирным молоком, йогурт и фрукты. На обед — салат с цельнозерновым хлебом или суши. В полдник выпивает чашечку латте, а на ужин съедает суп из бобов или блюдо из картофеля или риса с овощами.

Но прежде всего Мэй рекомендует в погоне за красивой фигурой руководствоваться здравым смыслом.

Авторы Екатерина Субботина