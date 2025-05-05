Самая маленькая женщина мира с весом котёнка: Почему учёные до сих пор в шоке от «мексиканской Дюймовочки»

Вес взрослого человека обычно составляет 50–70 килограммов. Но знаете ли вы, что существовала женщина, чей вес едва достигал двух килограммов? Life.ru рассказывает невероятную историю Лусии Сарате, мексиканки, которая вошла в Книгу рекордов Гиннесса как человек с самым маленьким весом в мире.

От обычного ребёнка до уникального феномена

Мексиканская Дюймовочка весом 2 килограмма и рекорд Гиннесса. Фото © Youtube / EL CANAL DE LOS MONJES

Лусия родилась в 1864 году в многодетной мексиканской семье и поначалу ничем не отличалась от братьев и сестёр. Только позже выяснилось, что один из её братьев, умерший в младенчестве, тоже отличался чрезвычайно малым весом и ростом. Существует версия, что при рождении она весила около двух килограммов, а примерно в возрасте одного года просто перестала расти. Удивительно, но девочка развивалась нормально умственно, хотя физически оставалась крошечной.

Пропорциональная миниатюрность

Самое поразительное в Лусии — она была пропорционально сложена и выглядела как идеально уменьшенная копия обычного человека. Никаких искривлений или диспропорций! Именно это делало её похожей на сказочную Дюймовочку и привлекало такое внимание публики и учёных. Её тело было настоящей загадкой медицины: идеальные пропорции при невероятно малых размерах.

Американская мечта по-мексикански

Кто самый маленький человек в истории: факты о Лусии Сарате. Фото © Youtube / EL CANAL DE LOS MONJES

В конце XIX века в мире были чрезвычайно популярны так называемые цирки уродов, где показывали анатомически необычных людей. Владелец одного из таких цирков заключил контракт с родителями Лусии и увёз девочку в США. Для бедной мексиканской семьи это был шанс на лучшую жизнь, а для Лусии — возможность увидеть мир, пусть и в качестве циркового экспоната.

В лучах славы

В силу своей уникальной миниатюрности девочка пользовалась необычайной популярностью у американской публики. Поначалу она выступала в паре с другими «карлицами», а позже — с Фрэнсисом Флинном по прозвищу Генерал Клещ, также необычайно малого роста. Конферансье представлял их как супружескую пару, хотя на самом деле ничего, кроме рабочих отношений, циркачей не связывало.

Научный интерес к живой Дюймовочке

Человек весом 2 кг: история мексиканской циркачки. Фото © Youtube / EL CANAL DE LOS MONJES

Учёные Оксфордского университета изучали девушку в 1876 году, когда, по её собственным утверждениям, ей было 12 лет. Однако установить возраст точно им так и не удалось. По зубам был сделан вывод, что Лусии не менее шести лет. Но семь лет ей или 12 — они определить не смогли. Это лишь добавило загадочности её образу.

Споры о весе

Существует миф, что при рождении Лусия весила всего 250 граммов. Однако это маловероятно, так как в те времена выжить такая кроха не имела никаких шансов. Более правдоподобна версия, что она родилась с нормальным весом около двух килограммов, а потом просто перестала развиваться физически. Удивительно, но этот вес практически не менялся на протяжении всей её жизни.

Трагический финал в снежном плену





Партнёр Лусии по цирку, тот самый Генерал Клещ, умер в возрасте 33 лет из-за многочисленных генетических заболеваний. Но уникальной девушке судьба отвела ещё более короткий срок. Во время гастролей зимой 1890 года труппа застряла в горах Сьерра-Невада из-за сильного снегопада. В поезде закончились запасы угля, и Лусия, как и другие «маленькие артисты», оказалась в самом уязвимом положении. Она попросту замёрзла, как и несколько других членов труппы.

Вопрос времени

На момент смерти Лусии только-только исполнилось 26 лет. Впрочем, вопрос возраста миниатюрной циркачки до сих пор остаётся открытым. Никаких точных документов, подтверждающих дату её рождения, не сохранилось. Возможно, её настоящий возраст так и останется загадкой для истории.

Наследие мексиканской Дюймовочки

Самая маленькая женщина в мире Лусия Сарате: медицинская загадка XIX века. Фото © Youtube / EL CANAL DE LOS MONJES

Случай Лусии Сарате до сих пор остаётся загадкой для медицины. Современные врачи предполагают, что у неё могло быть редкое генетическое заболевание, связанное с нарушением роста. Однако точный диагноз поставить невозможно без современных методов исследования. История Лусии напоминает врачам о том, насколько разнообразными могут быть проявления человеческой физиологии.

Культурный след

Оксфордские учёные и мексиканская Дюймовочка — исследование феномена. Фото © Youtube / EL CANAL DE LOS MONJES

Лусия Сарате стала символом удивительного разнообразия человеческой природы. Её история продолжает волновать исследователей и обычных людей по всему миру. Она остаётся рекордсменкой по минимальному весу взрослого человека — этот рекорд, скорее всего, никогда не будет побит. А её прозвище «мексиканская Дюймовочка» навсегда вошло в культурный контекст.