Удивительная история советской «спящей царевны», которая провела во сне 20 лет и состарилась потом за 14 дней

Летаргическим сном называют состояние человека, в которое он впадает от стресса или нервного истощения, но порою и из-за шизофрении. Это состояние похоже на обычный сон, но с двумя существенными отличиями: человек не подаёт признаков жизни, а также спит очень долго: от нескольких недель до десяти или двадцати лет. Чтобы летаргик проспал свой срок и остался живым, необходимо медицинское вмешательство. Рассказываем историю Надежды Лебединой, которая погрузилась в летаргический сон через год после смерти Сталина, а проснулась уже в расцвет брежневской эпохи.

История Надежды Лебединой, которая проспала 20 лет

Надежда Лебедина — жительница Днепропетровской области, которая спала 20 лет. Фото © ТАСС / М. Калантар

Надежда Лебедина — жительница Днепропетровской области из села Могилёв. Она проживала там с мужем и пятилетней дочерью. Однажды Лебедина поссорилась с супругом, причём серьёзно, и в состоянии нервного напряжения легла спать. И всё. Наутро никому не удалось её разбудить. Как писала кандидат биологических наук и историк медицины Татьяна Грекова в книге «Библия и медицина о здоровье и болезнях», Надежду Лебедину поместили в психиатрическую клинику Днепропетровского медицинского института, поставили диагноз: шизофрения и оставили там. Странный выбор в постановке диагноза, но прецедент был: до этого сам физиолог Иван Павлов, исследователь рефлексов, описывал случай некоего Качалкина (о нём речь пойдёт позже) и, видимо, тоже «влепил» тому «шизу». О собаках Павлова знают многие, но история Качалкина не так известна.

Что такое летаргический сон и как в него попала женщина

Надежда Лебедина поссорилась с мужем, легла спать и не просыпалась следующие 20 лет. Фото © ТАСС / Николай Адамович, Иван Куртов

Триггером для погружения в летаргию для Надежды стал конфликт с мужем, но в медицине считается, что глубинные причины погружения человека в летаргическое состояние другие. Это хроническая усталость, истощение нервных ресурсов, нарушение обмена веществ или энцефалит. В течение четырёх лет Лебедина летаргически спала в психиатрической клинике, потом её забрала к себе мать. Муж женщины за время первых лет её сна умер, а дочку поместили в детский дом. По итогу данной истории учёные решили копнуть даже глубже, чем в случае с так называемой шизофренией: причиной сна Надежды объявили истерию, типичный диагноз, который ставили в XIX веке психиатры, когда не понимали, что стряслось с женщиной.

Первые слова Надежды Лебединой после пробуждения

После пробуждения Лебедина состарилась на 20 лет в течение нескольких недель. Фото © YouTube / Подслушано Здесь

Надежда проснулась в 1974 году, когда узнала о смерти своей мамы. По собственным словам, пока Лебедина спала, она сохраняла способность слышать всё, что происходит вокруг неё, и, узнав новость о кончине родного человека, сразу вышла из своего состояния. Её дочь, Валентина, уже была взрослой. Когда она приехала навестить мать, та сидела на кровати. Интересный факт: Лебедина заснула в 34 года и всё время, что находилась без сознания, сохраняла то состояние внешности, то есть кожи, волос и зубов, что было у неё в молодости. Но после пробуждения женщина за несколько недель постарела до своего календарного возраста, который составлял 54 года.

Надежда прошла курс реабилитации, заново научилась ходить и есть, вернулась в обычную жизнь и прожила ещё 20 лет после пробуждения. В интервью журналисту о периоде до летаргического сна она отзывалась так: «Лучше уж спать двадцать лет, чем жить так, как я жила». Скончалась Лебедина уже в Российской Федерации, в 1994 году.

Случай летаргического сна Ивана Качалкина

Иван Качалкин тоже спал около 20 лет, но заснул ещё при Российской империи. Фото © YouTube / Удивитель

Если Надежде Лебединой было легко влепить диагноз: истерия, то сон Ивана Качалкина врачам пришлось объяснять шизофреническим симптомом — кататонией. Это состояние, при котором человек может на много часов или даже дней «зависнуть» в одной позе, не реагируя на внешние стимулы. При этом кататоники редко бывают спящими: обычно они сидят или лежат с открытыми глазами, уставившись в одну точку, а могут даже застыть в позе «как цапля». В любом случае это история крестьянина-монархиста Ивана Качалкина, и сейчас мы её расскажем.

Качалкин был крайне эмоционально ранимым человеком. Это было нетипично для его сословия, но Иван очень переживал за судьбу монархии в России. На его памяти со страной случилось несколько ужасных вещей. Сначала террористы убили Александра II, освободителя крестьян. Потом безвременно скончался Александр III. Душа Качалкина этого не выдержала, и в 1896 году он лёг спать и не проснулся. Добрых 22 года Иван находился под наблюдением врачей и сохранял «вечную молодость», а потом пробудился от летаргии, быстро состарился и умер уже в СССР. Сам Качалкин рассказывал: он понимал всё, что происходит вокруг, но чувствовал тяжесть в мышцах и затруднение дыхания.