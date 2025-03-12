10 знаменитостей, которые живут с подтверждённым ВИЧ и не стыдятся в этом признаться

Вирус иммунодефицита человека на протяжении полувека был страшным испытанием. Поначалу с ним не справлялась медицина, волна смертоносной инфекции прокатилась по всем континентам. Повсеместно люди были уверены, что ВИЧ и СПИД — удел содомитов, наркоманов, эскортниц и развратников. Пока не стали заболевать сами от непроверенной донорской крови и не столкнулись с ситуацией, когда заражённых именно этим вирусом не пускали в больницы.

Механизм работы вируса примерно такой: в запущенных случаях он вызывает СПИД, при котором ваш иммунитет настолько ослабевает, что даже самые безобидные болезни становятся смертоносными. В ревущие 80-е люди могли умереть от грибка стопы — настолько наука и общество были не готовы к эпидемии ретровирусов. Зато эта ситуация научила человечество чему-то: на коронавирус в 2020 году глобальная система здравоохранения отреагировала быстрее и с большей степенью серьёзности. Да и ВИЧ уже почти победили — сейчас активно тестируются всевозможные вакцины от вируса, например генетически модифицированная cGMP. Расскажем в материале о зарубежных и отечественных звёздах, которые услышали страшный диагноз и не сломались.

Нексюша (Ксения Александрова)

Нексюша — скандальная поп-певица, которая объявила о своём ВИЧ-статусе. Фото © VK / нексюша

Нексюша — российская поп-певица из Омска, которая стала популярной после песни «На твиче» — о молодом человеке, который спасается компьютерными играми от серых будней. Критиков с различных высокоинтеллектуальных музыкальных порталов Нексюша восхищает своим парадоксальным чувством юмора, которое особенно сильно проявилось в песне «Заводская». В 2022 году певица призналась: у неё ВИЧ. После этого в её музыкальной карьере наступила небольшая пауза, сейчас Нексюша занята общением с родными, стримами на «Твиче», восстановлением после диагноза и, по слухам, пришла к Богу. Есть вероятность, что после возвращения молодая поп-дива кардинально поменяет жанр и стиль.

Яна Колпакова

Яна Колпакова — блогер из Владивостока и ВИЧ-просветительница. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / livehiv

Блогер Яна Колпакова — местная знаменитость города Владивостока. У неё довольно много подписчиков на YouTube и в TikTok. Девушка рассказывала очень тяжёлую и шокирующую жизненную историю, к которой присоединился ещё и положительный ВИЧ-статус. В 2020 году Яна перестала его скрывать, а также рассказала «СПИД.Центру» о своей истории, которая включала ужасный эпизод насилия, дискриминацию со стороны врачей, тюремный срок мужа и отказы в наркозе. Несмотря на все трудности, Яна Колпакова воспитывает здорового ребёнка, а на своих платформах занимается просвещением и борется с ВИЧ-диссидентами — людьми, которые отрицают существование вируса и агитируют заболевших отказываться от терапии.

Мила Литвинова

Мила Литвинова — блогер-миллионник, помогающая женщинам принять себя. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / miltvin

Мила Литвинова из Санкт-Петербурга — блогер-миллионник в запрещённой соцсети. Её трендовые короткие видео помогают женщинам принять и полюбить себя. По собственным словам, Мила никогда не хотела стать «ликбезом по ВИЧ», но пришлось: после того как девушке стало известно о своём статусе, она рассказала о нём аудитории сразу, а не стала скрывать, как это часто бывает. Из-за своего ВИЧ-статуса Мила часто сталкивается с хейтом в Интернете.

Павел Лобков

Павел Лобков — известный журналист, который объявил о своём ВИЧ-статусе 10 лет назад. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Павел Лобков — журналист и ведущий, который приобрёл известность во время работы на петербуржском Пятом канале и НТВ. Мало кто тогда знал, что всю эту работу он делал, имея положительный ВИЧ-статус. В 2015 году Павел публично признался в том, что у него данная инфекция, и получил большую поддержку в русском Интернете.

Чарли Шин

Чарли Шин тоже узнал о своём ВИЧ-статусе в 2015 году и получил много судебных исков. Фото © ТАСС / Zuma / Nicole Kubelka

Чарли Шин — зарубежная звезда, лицедей и сценарист. В 2010-м он стал самым высокооплачиваемым актёром, а его карьера в кино началась, когда ему было 8 лет. Потом Чарли снялся в эпизоде культового фильма «Феррис Бьюллер берёт выходной» и сыграл Бада Фокса в «Уолл-стрит». «Быть Джоном Малковичем», «Очень страшное кино» и «Три мушкетёра» — тоже фильмы с Чарли Шином. В 2015-м он публично объявил о своём положительном ВИЧ-статусе, это никого не удивило, учитывая скандальность актёра, но затем Шин получил множество судебных исков от женщин, которых тоже заразил вирусом.

Мэджик Джонсон

Мэджик Джонсон — звёздный баскетболист из команды «Лейкерс» периода, когда те играли в «бей-беги». Фото © ТАСС / AP / Richard Shotwell

Мэджик Джонсон — знаменитый баскетболист «Лейкерс». Он был звездой команды в период «Шоутайма», с 1979-го по 1991 год, когда команда играла в стиле «бей-беги». Тогда баскетболисты вели себя как рок-звёзды и внутри команды было соревнование «у кого больше женщин». Мэждик Джонсон воспринял его слишком серьёзно и заразился ВИЧ, о чём стало известно в 1991 году. После постановки диагноза он сыграл ещё несколько матчей, а также сделал невероятно много для борьбы с дискриминацией ВИЧ-инфицированных. Мэджику повезло: его жена и сын полностью здоровы. Благодаря правильным препаратам он не только сохранил здоровье, но и лишился возможности передавать вирус другим.

Энди Белл

Энди Белл — певец из группы Erasure, с 2005 года ведёт сольную карьеру. Фото © ТАСС / Zuma / Manuel Nauta

Энди Белл — певец, вокалист поп-группы Erasure, он живёт с инфекцией более 20 лет. О своём статусе музыкант рассказал в 2004 году. Обе бедренные кости Белла заменили протезами: это произошло из-за болезни. В интервью на телевидении он призывает не поддаваться панике, получая диагноз, и не скрывать свой ВИЧ-статус, если тот положительный. С 2005 года британский тенор ведёт сольную карьеру в качестве поп-певца.

Надя Бенаисса

Надя Бенаисса — поп-певица из Германии, которая ушла из группы No Angels из-за уголовного дела, связанного с ВИЧ. Фото © ТАСС / IMAGO / Ralf Mueller

Немецкая поп-певица Надя Бенаисса тоже болеет ВИЧ и даже становилась фигуранткой уголовного дела из-за этого. Раньше она участвовала в самой успешной женской поп-группе Германии No Angels, но в 2010-м получила условный срок за заражение партнёра вирусом и ушла из коллектива. Болезнь у Бенаиссы обнаружили во время беременности, она родила дочку. В 2009 году на Надю подали в суд несколько мужчин: с 2004-го по 2006-й поп-дива не ставила их в известность о своём ВИЧ-статусе и один бедолага заразился. В отличие от Чарли Шина, Надя поплатилась за свою невнимательность к партнёрам почти сразу: приговор — два года условно и 300 часов общественных работ.

Билли Портер

Билли Портер — певец и актёр, обладатель «Грэмми». Он узнал о своём статусе в 2007-м. Фото © ТАСС / AP / Scott Garfitt

Американский певец, актёр и драматург, обладатель «Грэмми» Билли Портер в 1997-м озвучивал мультфильм «Анастасия» о приключениях княжны Анастасии Романовой. Главным злодеем там был Распутин, а Билли Портер принимал участие в записи песен. Через 10 лет, в 2007-м, Портеру поставили диагноз: ВИЧ. Ему понадобилось более 10 лет, чтобы сообщить общественности о своём статусе.

Грег Луганис

Грег Луганис — лучший пока что прыгун в воду среди мужчин и четырёхкратный победитель Олимпиады. Фото © ТАСС / AP / Invision / Richard Shotwell

Грег Луганис — американский спортсмен, прыгун в воду. Он четыре раза становился олимпийским чемпионом по данной дисциплине, пока что это лучший результат среди мужчин. Американец с самоанскими и шведскими корнями, Луганис начал карьеру на играх в Монреале в 1976 году. В 1995-м он выпустил автобиографию, где признался, что ВИЧ-инфицирован, причём на Олимпиаде в Сеуле, уже будучи заражённым, падал в бассейн с разбитой головой. Коллегам Луганиса повезло: ВИЧ не живёт в воде и воздухе, так что заразиться они не могли. Но Грег всё равно несколько раз извинялся перед спортсменами.