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12 марта, 11:28

Кавер на песню Летова отправили на Луну

Британская группа Massive Attack отправила кавер на песню Егора Летова на Луну

Егор Летов. Фото © Wikipedia

Егор Летов. Фото © Wikipedia

Британская группа Massive Attack отправила кавер на песню Егора Летова «Всё идёт по плану» на Луну. Трек музыканты записали ещё в 2019 году, но только сейчас их творчество, вдохновлённое «Гражданской обороной», достигло космических масштабов.

«Massive Attack отправила кавер российской панк-группы «Всё идёт по плану» на Луну и обратно с помощью технологии Земля-Луна-Земля (ЕМЕ) в рамках Piccadilly Un:Plugged», — написали в соцсетях музыканты.

Кавер песни «Всё идёт по плану» в рамках арт-проекта стал частью инсталляции Piccadilly Un:Plugged на знаменитой площади Пикадилли. Записанный трек отправили на Луну с использованием с помощью технологии Earth-Moon-Earth (EME) — то есть звуковой сигнал отразился от поверхности спутника и вернулся обратно на Землю. После «полёта» в космос в треке появились обновления в виде космических помех.

Проект, в рамках которого песня «Всё идёт по плану» была отправлена в космос, критикует безответственное отношение к освоению межгалактического пространства.

Известно, что Massive Attack часто исполняют кавер на песню «Гражданской обороны» во время своих концертов. И фанаты с удовольствием слушают трек британских музыкантов.

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Ольга Сливченко
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