Вдова Летова обрушилась с критикой на Милонова за идею создания премии имени её мужа
Вдова Летова назвала самопиаром предложение Милонова создать премию имени Летова
Вдова лидера "Гражданской обороны" Егора Летова Наталья Чумакова прокомментировала идею депутата Госдумы Виталия Милонова создать премию имени музыканта. По её словам, предложение является самопиаром политика, тогда как фигура Летова "слишком неоднозначная для таких вещей".
"Ну зачем это сотрясание воздуха? Понятно же, что это никуда не идёт. Это всё просто самопиар — и всё, или ещё какие-то у него свои цели. Зачем это обсуждать?", — заявила Чумакова "Газете.Ru".
Напомним, госпремией имени Летова Милонов предложил награждать патриотических артистов. Депутат заявил, что она поможет молодым российским музыкантам выбрать правильные ориентиры.
ТАСС / Михаил Фомичёв