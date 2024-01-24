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В России может появиться музыкальная премия имени Егора Летова

Милонов предложил учредить премию имени Егора Летова для патриотических певцов

24 января, 07:43
Егор Летов. Обложка © ТАСС / Григорий Сысоев

Егор Летов. Обложка © ТАСС / Григорий Сысоев

В России следует учредить госпремию имени российского музыканта Егора Летова, чтобы награждать патриотических артистов. С соответствующим запросом обратился к министру культуры Ольге Любимовой зампред комитета ГД по защите семьи Виталий Милонов. Об этом пишет РИА "Новости", ознакомившись с документом.

"Прошу Вас [Ольга Любимова] рассмотреть возможность учреждения государственной премии или конкурса имени Егора Летова для молодых исполнителей отечественной рок-музыки, авторов патриотических популярных песен и музыкальных композиций", говорится в тексте.

Там уточняется, что основатель группы "Гражданская оборона" Егор Летов всегда воспринимался как артист, пропагандирующий любовь к России, хотя его годы жизни пришлись на непростое время. Музыканта всегда критиковали либерально настроенные коллеги за активное неприятие западных ценностей, которые навязывались нашей стране и разрушали отечественную культуру.

В документе подчёркивается, что сейчас Россия "переживает период ренессанса" в сфере культуры, поэтому творчество Летова вновь стало актуально. Милонов уверен, что госпремия имени популярного музыканта поможет молодым исполнителям воспрянуть духом и следовать настоящим правильным ориентирам.

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Ранее сообщалось, что сбежавшие из России артисты оказались не у дел за границей. Певцы и музыкальные коллективы вынуждены отменять выступления или переносить их в маленькие залы, поскольку билеты плохо продаются, а некоторые исполнители и вовсе вынуждены сидеть без работы.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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