В России может появиться музыкальная премия имени Егора Летова Милонов предложил учредить премию имени Егора Летова для патриотических певцов 24 января, 07:43 Егор Летов. Обложка © ТАСС / Григорий Сысоев

В России следует учредить госпремию имени российского музыканта Егора Летова, чтобы награждать патриотических артистов. С соответствующим запросом обратился к министру культуры Ольге Любимовой зампред комитета ГД по защите семьи Виталий Милонов. Об этом пишет РИА "Новости", ознакомившись с документом.

"Прошу Вас [Ольга Любимова] рассмотреть возможность учреждения государственной премии или конкурса имени Егора Летова для молодых исполнителей отечественной рок-музыки, авторов патриотических популярных песен и музыкальных композиций", — говорится в тексте.

Там уточняется, что основатель группы "Гражданская оборона" Егор Летов всегда воспринимался как артист, пропагандирующий любовь к России, хотя его годы жизни пришлись на непростое время. Музыканта всегда критиковали либерально настроенные коллеги за активное неприятие западных ценностей, которые навязывались нашей стране и разрушали отечественную культуру.

В документе подчёркивается, что сейчас Россия "переживает период ренессанса" в сфере культуры, поэтому творчество Летова вновь стало актуально. Милонов уверен, что госпремия имени популярного музыканта поможет молодым исполнителям воспрянуть духом и следовать настоящим правильным ориентирам.

Ранее сообщалось, что сбежавшие из России артисты оказались не у дел за границей. Певцы и музыкальные коллективы вынуждены отменять выступления или переносить их в маленькие залы, поскольку билеты плохо продаются, а некоторые исполнители и вовсе вынуждены сидеть без работы.

Авторы Татьяна Миссуми