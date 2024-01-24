Брат Летова поддержал идею создания премии имени лидера "Гражданской обороны"
Музыкант Сергей Летов рассказал, что полностью поддерживает идею создать премию в честь его брата. Он отметил, что в стране много хороших музыкантов, поэтому без внимания эта награда не останется.
"Мне трудно что-то комментировать. Мне приятно как брату, что такая инициатива есть. Артистов всегда надо поддерживать, я сам музыкант. Если есть такое предложение, то, конечно, я не против. Конечно, музыкантов очень много и интересных рок-групп очень много. Без внимания эта премия не останется, конечно", — отметил Летов в беседе с NEWS.ru.
Ранее Лайф рассказывал, что Виталий Милонов предложил учредить госпремию имени российского музыканта Егора Летова, чтобы награждать патриотических артистов. Депутат уверен, что госпремия имени популярного музыканта поможет молодым исполнителям воспрянуть духом и следовать настоящим правильным ориентирам.
ТАСС / Григорий Сысоев