Nokia сообщила о неудачной попытке дозвониться до Земли с Луны

Первая попытка установить мобильную связь с Землёй с Луны с использованием доставленного оборудования не увенчалась успехом. Об этом сообщила финская компания Nokia у себя в пресс-релизе.

«Nokia не смогла совершить первый сотовый звонок на Луне из-за значительных ограничений по мощности, связанных с ориентацией солнечных панелей аппарата Athena после посадки», — говорится в публикации.

Уточняется, что звонок с Луны не состоялся из-за серьёзных ограничений, связанных с неправильной ориентацией солнечных панелей посадочного модуля, что привело к нехватке энергии. Тем не менее оборудование удалось активировать, и в течение 25 минут оно успешно реагировало на команды, поступающие из центра управления в Калифорнии.