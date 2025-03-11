Nokia сообщила о неудачной попытке дозвониться до Земли с Луны
Nokia сообщила о неудачной попытке позвонить по сотовой связи с Луны на Землю
Первая попытка установить мобильную связь с Землёй с Луны с использованием доставленного оборудования не увенчалась успехом. Об этом сообщила финская компания Nokia у себя в пресс-релизе.
«Nokia не смогла совершить первый сотовый звонок на Луне из-за значительных ограничений по мощности, связанных с ориентацией солнечных панелей аппарата Athena после посадки», — говорится в публикации.
Уточняется, что звонок с Луны не состоялся из-за серьёзных ограничений, связанных с неправильной ориентацией солнечных панелей посадочного модуля, что привело к нехватке энергии. Тем не менее оборудование удалось активировать, и в течение 25 минут оно успешно реагировало на команды, поступающие из центра управления в Калифорнии.
Ранее Life.ru сообщал, что компания SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon-9, которая доставила к Луне посадочный модуль Athena. Запуск произошёл в 19:16 по местному времени (03:16 по московскому времени 27 февраля) с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди во Флориде.
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