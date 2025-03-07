Посадка американского аппарата Athena на Луну пошла не по плану

Посадка американского аппарата Athena (Афина) на Луну пошла не по плану. Модуль должен был прилуниться на столовой горе Монс Мутон, но его точное местоположение пока неизвестно.

Компания Intuitive Machines предполагает, что Athena всё же достигла цели, но аппарат остался накренённым или лежащим на поверхности, а не на шести посадочных опорах.

Связь с аппаратом и его приборами поддерживается, специалисты изучают возможность выполнения научной программы миссии IM-2.

Отметим, что Athena — второй модуль Intuitive Machines, предыдущий — Odysseus также потерпел неудачу в феврале 2024 года в миссии IM-1. Несмотря на работу над ошибками, прилунение по-прежнему оказалось проблемным.