Посадка американского аппарата Athena на Луну пошла не по плану
Посадка американского аппарата Athena (Афина) на Луну пошла не по плану. Модуль должен был прилуниться на столовой горе Монс Мутон, но его точное местоположение пока неизвестно.
Компания Intuitive Machines предполагает, что Athena всё же достигла цели, но аппарат остался накренённым или лежащим на поверхности, а не на шести посадочных опорах.
Связь с аппаратом и его приборами поддерживается, специалисты изучают возможность выполнения научной программы миссии IM-2.
Отметим, что Athena — второй модуль Intuitive Machines, предыдущий — Odysseus также потерпел неудачу в феврале 2024 года в миссии IM-1. Несмотря на работу над ошибками, прилунение по-прежнему оказалось проблемным.
Как сообщал Life.ru, компания SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon-9, которая доставила к Луне посадочный модуль Athena. Старт состоялся в 19:16 по местному времени (03:16 мск 27 февраля) с площадки Космического центра им. Джона Кеннеди во Флориде.
Freepik / wirestock