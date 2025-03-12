«Ждала этого 16 лет»: Канделаки высказалась о приговоре Саакашвили
Тина Канделаки заявила, что 16 лет ждала, когда наконец посадят Саакашвили
Генеральный директор ТНТ и заместитель генерального директора «Газпром-медиа» Тина Канделаки, которая ранее заявляла о домогательствах со стороны бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, прокомментировала вынесенный ему приговор, подчеркнув, что ждала этого момента на протяжении 16 лет. По её словам, она всегда знала, что справедливость восторжествует.
«Я ждала этого 16 лет. Я успела плюнуть ему в лицо и горжусь этим. И сказала, что он станет пылью в истории Грузии, потому что подлецам не место ни в Пантеоне, ни в Светицховели. Меня называли предателем своего народа, но я знала, что дождусь. Об одном жалею, что мама эту новость с утра сама не прочитала. Мама, там где сейчас ты, скажи всем, что правда восторжествовала», — написала Канделаки в своём телеграм-канале.
Напомним, что Михаила Саакашвили задержали осенью 2022 года, когда он вернулся в Грузию спустя восемь лет отсутствия. Его арестовали по делам о превышении полномочий, нападении на депутата и растрате бюджетных денег. В тюрьме политик постоянно сетовал на здоровье и заметно похудел. Сегодня суд в Тбилиси признал его виновным в растрате государственных средств (более чем 3,2 миллиона долларов) и назначил 9 лет лишения свободы.
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