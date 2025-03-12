«Ждала этого 16 лет»: Канделаки высказалась о приговоре Саакашвили

Генеральный директор ТНТ и заместитель генерального директора «Газпром-медиа» Тина Канделаки, которая ранее заявляла о домогательствах со стороны бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, прокомментировала вынесенный ему приговор, подчеркнув, что ждала этого момента на протяжении 16 лет. По её словам, она всегда знала, что справедливость восторжествует.

«Я ждала этого 16 лет. Я успела плюнуть ему в лицо и горжусь этим. И сказала, что он станет пылью в истории Грузии, потому что подлецам не место ни в Пантеоне, ни в Светицховели. Меня называли предателем своего народа, но я знала, что дождусь. Об одном жалею, что мама эту новость с утра сама не прочитала. Мама, там где сейчас ты, скажи всем, что правда восторжествовала», — написала Канделаки в своём телеграм-канале.