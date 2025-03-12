Михаил Саакашвили счёл свой приговор «‎почти пожизненным»

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, признанный виновным в растрате более $3,2 млн государственных средств, останется в тюрьме до 2030 года. Об этом заявил судья Тбилисского суда Бадри Кочламазашвили.

«Михаилу Саакашвили придётся отбывать наказание до 2030 года», — сказал на заседании Кочламазашвили.

При этом отбытые 3,5 года наказания политику уже зачли. Сам экс-президент считает вынесенный приговор «почти пожизненным».