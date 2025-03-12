Михаил Саакашвили счёл свой приговор «почти пожизненным»
Саакашвили останется в тюрьме до 2030-го, он счёл приговор «почти пожизненным»
Михаил Саакашвили. Обложка © ТАСС / АР
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, признанный виновным в растрате более $3,2 млн государственных средств, останется в тюрьме до 2030 года. Об этом заявил судья Тбилисского суда Бадри Кочламазашвили.
«Михаилу Саакашвили придётся отбывать наказание до 2030 года», — сказал на заседании Кочламазашвили.
При этом отбытые 3,5 года наказания политику уже зачли. Сам экс-президент считает вынесенный приговор «почти пожизненным».
«Каким сюрпризом стал вердикт олигарха, да? Я был приговорён практически к пожизненному заключению за официальные расходы администрации президента. Нас не запугать! Сила в единстве!», — восклицал Саакашвили у себя на странице в соцсети.
Напомним, что Михаила Саакашвили задержали осенью 2022 года, когда он вернулся в Грузию спустя восемь лет отсутствия. Ему предъявили обвинения в превышении полномочий, нападении на депутата и растрате бюджетных денег. В тюрьме он постоянно сетовал на здоровье и заметно похудел. Ранее тбилисский суд приговорил его к девяти годам лишения свободы за растраченные $3,2 млн.