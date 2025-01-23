Зурабишвили объяснила отказ помиловать превратившегося в «живой скелет» Саакашвили
Зурабишвили заявила, что не помиловала Саакашвили из-за угрозы новых приговоров
Михаил Саакашвили подключился к судебному процессу из клиники. Обложка © Mtavari
Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили объяснила отказ от помилования бывшего лидера Грузии Михаила Саакашвили тем, что угроза новых приговоров против него была слишком высока. Об этом она заявила во время своего выступления на конференции в США, организованной Американским предпринимательским институтом.
«Что касается Саакашвили, я думаю, все знают мою позицию, которую я высказывала много раз. Плюс тот факт, что не было законной возможности помиловать без того, чтобы «Грузинская мечта» вынесла новый приговор до его освобождения», — сказала политесса.
По словам Зурабишвили, для освобождения заключённого из тюрьмы требуется двое суток. Ситуация с Саакашвили осложнялась тем, что ему грозили три новых приговора. По прогнозу политика, бывший грузинский лидер выйдет из тюрьмы только после того, как «Грузинская мечта» уйдёт из власти. «Такова реальность», считает она.
Напомним, Михаил Саакашвили был задержан осенью 2022 года после возвращения в Грузию спустя восемь лет отсутствия. Экс-президента обвинили в превышении полномочий, нападении на депутата и растрате бюджета. Во время тюремного заключения он постоянно жаловался на ухудшение здоровья и заметно похудел.