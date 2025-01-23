Зурабишвили объяснила отказ помиловать превратившегося в «‎живой скелет» Саакашвили

Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили объяснила отказ от помилования бывшего лидера Грузии Михаила Саакашвили тем, что угроза новых приговоров против него была слишком высока. Об этом она заявила во время своего выступления на конференции в США, организованной Американским предпринимательским институтом.

«Что касается Саакашвили, я думаю, все знают мою позицию, которую я высказывала много раз. Плюс тот факт, что не было законной возможности помиловать без того, чтобы «Грузинская мечта» вынесла новый приговор до его освобождения», — сказала политесса.