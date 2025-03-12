Атака БПЛА на Москву
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 марта, 11:43

«Самая красивая в мире»: SHAMAN назвал Мизулину праздником для своего сердца

SHAMAN признался, что считает Мизулину самой красивой женщиной в мире

Певец SHAMAN и Екатерина Мизулина. Фото © Telegram / SHAMAN

Певец SHAMAN и Екатерина Мизулина. Фото © Telegram / SHAMAN

Российский певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, назвал свою избранницу — главу Лиги безопасного Интернета Екатерину Мизулину — самой красивой женщиной в мире. Это случилось после того, как на своём концерте он официально объявил себя и Мизулину парой.

«Вы все свидетели – самая красивая женщина в мире под гром аплодисментов 7000 зрителей ответила мне «ДА!» Просто праздник для моего сердца!» — написал в своём телеграм-канале SHAMAN.

Напомним, что концерт «Ты моя 2025» прошёл 9 марта и был приурочен к Международному женскому дню. Неважно, что даты не совпали, ведь певец уверен, что подарить женщинам праздник можно в любой день, не привязываясь к датам.

Искренность или шоу? Профайлер и астролог разошлись во взглядах на роман SHAMAN и Мизулиной
Искренность или шоу? Профайлер и астролог разошлись во взглядах на роман SHAMAN и Мизулиной

Кстати, мама артиста одобрила его выбор и приняла главу ЛБИ как дочь родную. Ранее пара подогревала слухи о своём романе, целуясь в московской школе на глазах у учеников и обмениваясь таинственными и тёплыми посланиями в соцсетях.

Ольга Сливченко
  • Новости
  • Shaman (Ярослав Дронов)
  • Екатерина Мизулина
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar