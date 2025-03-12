«Самая красивая в мире»: SHAMAN назвал Мизулину праздником для своего сердца

Российский певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, назвал свою избранницу — главу Лиги безопасного Интернета Екатерину Мизулину — самой красивой женщиной в мире. Это случилось после того, как на своём концерте он официально объявил себя и Мизулину парой.

«Вы все свидетели – самая красивая женщина в мире под гром аплодисментов 7000 зрителей ответила мне «ДА!» Просто праздник для моего сердца!» — написал в своём телеграм-канале SHAMAN.