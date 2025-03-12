«Самая красивая в мире»: SHAMAN назвал Мизулину праздником для своего сердца
SHAMAN признался, что считает Мизулину самой красивой женщиной в мире
Певец SHAMAN и Екатерина Мизулина. Фото © Telegram / SHAMAN
Российский певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, назвал свою избранницу — главу Лиги безопасного Интернета Екатерину Мизулину — самой красивой женщиной в мире. Это случилось после того, как на своём концерте он официально объявил себя и Мизулину парой.
«Вы все свидетели – самая красивая женщина в мире под гром аплодисментов 7000 зрителей ответила мне «ДА!» Просто праздник для моего сердца!» — написал в своём телеграм-канале SHAMAN.
Напомним, что концерт «Ты моя 2025» прошёл 9 марта и был приурочен к Международному женскому дню. Неважно, что даты не совпали, ведь певец уверен, что подарить женщинам праздник можно в любой день, не привязываясь к датам.
Кстати, мама артиста одобрила его выбор и приняла главу ЛБИ как дочь родную. Ранее пара подогревала слухи о своём романе, целуясь в московской школе на глазах у учеников и обмениваясь таинственными и тёплыми посланиями в соцсетях.