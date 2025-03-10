Искренность или шоу? Профайлер и астролог разошлись во взглядах на роман SHAMAN и Мизулиной

Российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) и глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина прекрасно дополняют друг друга и с высокой вероятностью смогут построить крепкие отношения. Об этом в беседе с Life.ru рассказал астролог Борис Зак.

Эксперт добавил, что для полноценного анализа необходимо выяснить, в какое время родились эти двое. Поскольку такая информация нам недоступна, прибегнуть можно к нумерологии и астрологии.

Нумерология показывает, что Ярослав склонен проявлять мужские волевые качества и в отношениях стоит прочно на своих ногах и выступает в роли опоры для своей второй половины. Екатерина, в свою очередь, склонна сомневаться в своих жизненных достижениях и, наоборот, нуждается в «крепком мужском плече». Так что тут мы видим, что Ярослав с Екатериной дополняют друг друга. Борис Зак Астролог

В отношениях с людьми Ярослав может вести себя не совсем тактично, тогда как Екатерина, наоборот, обладает развитыми дипломатическими качествами. Это тоже говорит о том, что в паре оба партнёра друг друга уравновешивают, подметил астролог.

На основе данных нумерологического анализа эксперт сделал вывод, что Екатерина обладает всеми необходимыми качествами для создания домашнего уюта, а также склонна к поиску баланса в отношениях с людьми и готова идти на компромиссы. Ярослав, в свою очередь, не совсем про домашний уют, так что роль хозяйки в их паре всецело берёт на себя Мизулина. И это хорошо, так как жизненная задача Дронова — карьерный успех.

Из нюансов: стоит обратить внимание на то, что и Ярослав, и Екатерина нуждаются в том, чтобы отдыхать друг от друга чаще, чем это требуется многим другим парам. И дело тут не в том, то они в чём-то конфликтуют, а в том, что у Ярослава много плотной энергии, люди, которые долго находятся в поле этой энергии, раздражают её и это раздражение передаётся на самого Дронова.

В свою очередь, Екатерина, с одной стороны, является человеком-процессом: если она чем-то занята, её лучше в этот момент не трогать. А с другой — она нуждается в своём личном пространстве, например отдельной комнате, кабинете и так далее. То есть пространстве, в которое никто не будет вторгаться без её разрешения. И если им удастся найти решение этого вопроса, отношения у них будут протекать очень гармонично, уверен собеседник.

В астрологическом анализе совместимости пары преобладают позитивные аспекты между планетами их гороскопов. Сочетание их планет также указывает на стабильность и надёжность отношений. Причём пара может гармонично выстраивать не только личные, но и деловые отношения. Обращает на себя внимание и то, что у пары сильна романтическая составляющая — они находят искреннее удовольствие в общении друг с другом и им легко найти общие интересы. В целом же астрологический анализ подтверждает нумерологический. То есть Ярослав и Екатерина имеют все шансы выстроить гармоничные, крепкие отношения, основанные на любви, взаимоуважении, общих делах и интересах.

«Единственный нюанс: Ярослав в меньшей степени склонен понимать чувства Екатерины. Но дипломатичность Екатерины должна помочь сглаживать это свойство Ярослава», — заключил астролог.

А вот другой наш собеседник — профайлер Илья Онищенко — считает, что поведение Шамана на сцене — это типичный подход истероида-звезды, человека-нарцисса к отношениям. Главное для таких людей — похвастаться, сделать из этого шоу. Например, спросить её прилюдно «да?», порадоваться этому, прокричать «да!». Это типичный подход людей такого психотипа, для которых отношения — это спектакль. В данном случае его эмоции — это не та любовь, которая искренняя, сильная, чувственная, отметил эксперт.

У психотипа Мизулиной всё иначе. Видно, что ей там некомфортно, она стесняется. Хотя по ней заметно, что у неё сильные чувства. Её поведение, неуверенность, скромность, улыбка, жесты — всё это показывает, что она относится к нему с любовью. У неё действительно сильные чувства. А вот Шаман, утверждает профайлер, вряд ли готов отдать ей своё сердце.

Обратите внимание на их жесты, на то, как они целуются. По этим моментам можно понять, насколько сильны их отношения. Например, насколько близко они прижимают друг к другу бёдра. Здесь вообще нет никакого прижатия, они держат дистанцию. Причём дистанцию держит именно он. Она стоит прямо, а он наклоняется к ней верхней частью тела, но самое важное — не прислоняется к ней полностью. Это как раз и говорит об отсутствии сильных чувств. Он полностью её ведёт, хватает за руку, говорит: «Бери меня за руку», направляет её туда-сюда. Всё это он использует как элемент шоу, концерта, чтобы это обсуждали, писали об этом. Но она в него влюблена. Илья Анищенко Профайлер

Собеседник уделил отдельное внимание тому, как Шаман рассказывал об отношениях с Мизулиной. Он не говорит, что у них чувства, что они влюблены друг в друга. Вместо этого он заявляет: «Мы вместе, мы встречаемся, мы пара».

«Как будто оттарабанил для галочки: вот, смотрите, кайфуйте. Ни о каких сильных чувствах здесь пока речи не идёт, как минимум с его стороны. Опять же, это подход истероидов — из всего сделать шоу, причём публично. Но с его стороны это, скорее всего, ненадолго. Зато, знаете, по статистике, такие пары могут быть вместе удивительно долго», — подчеркнул Анищенко.

Тревожность или эмотивность, которая есть у Мизулиной, позволяет ей ради любви смириться со всем. Такие люди готовы терпеть даже истероидных мужиков, любящих привлекать к себе внимание.