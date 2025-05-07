Расписание ОГЭ и ЕГЭ в 2025 году ​​Министерство просвещения и Рособрнадзор опубликовали приказы с датами проведения государственных экзаменов. Узнайте даты проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2025 году в материале от Life.ru. 7 мая, 04:01 Минпросвещения выпустило календарь ЕГЭ и ОГЭ на 2025 год. Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов

​​Министерство просвещения и Рособрнадзор опубликовали приказы с датами проведения государственных экзаменов.

Приказы для ЕГЭ и ОГЭ опубликовали на официальном портале правовой информации. В них установлены даты всех периодов сдачи: основного, досрочного и дополнительного. Большинство выпускников 2025 года будут сдавать экзамены в основной период: ЕГЭ — с 23 мая по 11 июня, ОГЭ — с 21 мая по 16 июня. Начало экзамена по каждому предмету — 10:00 по местному времени.

Но чтобы вам не искать эти списки с датами на разных сайтах, для вашего удобства мы собрали всю важную и актуальную информацию в одном месте. Когда пишут ЕГЭ, ОГЭ, пересдают заваленные предметы и что изменилось по сравнению с прошлым годом, читайте в нашей статье далее.

Когда пишут пробники ЕГЭ 2025

Основной период ЕГЭ в 2025 году придётся на конец мая и начало июня. Фото © ТАСС / Егор Алеев

Уже 14 мая пройдёт Всероссийское тренировочное мероприятие по русскому языку, устной части английского языка и информатике. Такие «пробники» ЕГЭ проводятся в России ежегодно.

В ходе этого процесса проверят техническую готовность ППЭ (пунктов проведения экзаменов), отработают действия организаторов и технических специалистов при проведении экзаменов. Кроме того, выпускники смогут пройти пробные тесты по заданиям из контрольных измерительных материалов 2025 года, что поможет им лучше подготовиться к основным испытаниям.

Основной период ЕГЭ 2025

Расписание ЕГЭ 2025. Инфографика © Life.ru

Основной период ЕГЭ-2025 стартует 23 мая. Обязательный экзамен по математике состоится 26 и 27 мая (каждый одиннадцатиклассник должен сдать его хотя бы на базовом уровне), а ЕГЭ по русскому языку — 29 и 30 мая.

Выпускники прошлых лет могут сдавать ЕГЭ только в резервные дни, а записаться на другие даты можно только в случае, если невозможно пройти экзамен в назначенный резервный день и при этом имеется уважительная причина, подтверждённая документально. Также в резервные дни экзамен сдают те, кто не набрал минимум по русскому или математике, пропустил из-за болезни, столкнулся с нарушениями или не завершил экзамен по уважительной причине.

Резервные дни основного периода

16 июня (понедельник) — география, литература, обществознание, физика;

17 июня (вторник) — русский язык;

18 июня (среда) — иностранные языки (устная часть), история, химия;

19 июня (четверг) — биология, иностранные языки (письменная часть), информатика;

20 июня (пятница) — ЕГЭ по математике профильного уровня;

23 июня (понедельник) — по всем учебным предметам.

Что изменилось в расписании по сравнению с прошлым годом

Министерство просвещения совместно с Рособрнадзором расширили расписание проведения основных ЕГЭ. Теперь экзамен по русскому можно сдавать 29 и 30 мая, а по математике — 26 и 27 мая. Такое решение принято в связи с тем, что эти предметы обязательны к сдаче для всех выпускников школ, а не только для абитуриентов. Введение дополнительных дат направлено на снижение нагрузки на ППЭ и обеспечение более комфортных условий для участников, особенно в крупных образовательных учреждениях, где одновременно сдаёт экзамены большое число учеников.

Когда пишут пробники ОГЭ 2025

ЕГЭ по русскому языку и математике будут сдавать в течение двух дней. Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Аналогичные «пробники» по экзаменам для девятиклассников в целях проверки готовности пунктов проведения экзаменов и ответственных специалистов к ОГЭ-2025 по ряду предметов прошли 16 апреля 2025 года.

Основной период ОГЭ 2025

Основной период проведения ОГЭ-2025 — с 21 мая по 16 июня. Обязательные экзамены пройдут 3 июня (математика) и 9 июня (русский язык).

График сдачи предметов по выбору устанавливают исходя из количества желающих. Например, если участников ОГЭ по информатике много, их могут разбить на три потока: 26 мая, 6 и 16 июня. Если мало, все сдадут информатику 26 мая.

Резервные дни ОГЭ нужны для тех, кто не смог сдать экзамены в основной период из-за совпадения дат разных предметов или по уважительной причине (например, болезни). Также в резервные дни можно пересдать экзамены с неудовлетворительными результатами: если сдаёшь только русский и математику — пересдаёшь один из них, если четыре экзамена — можно пересдать два.

Резервные дни ОГЭ-2025:

26 июня — русский язык;

27 июня — по всем учебным предметам по выбору (то есть кроме русского языка и математики);

28 июня — по всем учебным предметам по выбору;

30 июня — математика;

1 июля — по всем учебным предметам;

2 июля — по всем учебным предметам.

Авторы Андрей Ананьев