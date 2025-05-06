Всё об ОГЭ в 2025 году: что это такое, как сдавать, какие задания Что такое ОГЭ, как и когда сдавать ОГЭ, какие изменения коснутся экзаменов в 2025 году, что будет, если не сдать ОГЭ, что представляют из себя задания — обо всём этом читайте подробнее в материале Life.ru. 6 мая, 15:43 Сдача ОГЭ в конце девятого класса — условие для получения аттестата. Обложка © ТАСС / Михаил Климентьев

Основной государственный экзамен (ОГЭ) — это обязательная государственная итоговая аттестация для выпускников девятых классов в России. Он служит важным этапом в образовательной системе, определяя дальнейший путь ученика: продолжение обучения в десятом классе или поступление в колледж. Экзамен помогает оценить знания, полученные за девять лет обучения, и является критерием для получения аттестата об основном общем образовании.

В 2025 году основной период проведения ОГЭ запланирован с 21 мая по 16 июня. Экзамены начинаются в 10:00 по местному времени. Обязательные экзамены по математике и русскому языку состоятся 3 и 9 июня соответственно. Для тех, кто по уважительным причинам не может сдать экзамены в основной период, предусмотрены досрочные (с 22 апреля по 17 мая) и дополнительные (со 2-го по 23 сентября) периоды.

Что такое ОГЭ: расшифровка

Аббревиатура ОГЭ расшифровывается как «Основной государственный экзамен». Это форма государственной итоговой аттестации для выпускников девятых классов, оценивающая уровень освоения образовательной программы основного общего образования. Экзамен служит критерием для получения аттестата и влияет на возможность продолжения обучения в десятом классе или поступления в колледж.

Обязательными для выпускников девятых классов являются ОГЭ по русскому языку и математике. Фото © ТАСС / Эрик Романенко

Экспериментальное проведение ГИА для девятиклассников началось в 2002 году в отдельных регионах России. С 2014 года ОГЭ стал обязательной формой итоговой аттестации для всех выпускников девятых классов по всей стране. Введение ОГЭ позволило стандартизировать процедуру оценки знаний школьников и обеспечить единые требования ко всем участникам экзаменационного процесса.

В чём разница между ОГЭ и ЕГЭ

Основной государственный экзамен (ОГЭ) и Единый государственный экзамен (ЕГЭ) — это ключевые этапы государственной итоговой аттестации (ГИА) в российской системе образования, которые проводятся в девятом и одиннадцатом классах соответственно.

ОГЭ помогает оценить базовые знания, полученные за годы обучения в основной школе, и является обязательным для получения аттестата об основном общем образовании. ЕГЭ, в свою очередь, служит как выпускным экзаменом, так и вступительным испытанием в высшие учебные заведения. Его цель — проверка углублённых знаний по профильным предметам.

Существуют и другие различия между этими экзаменами. ОГЭ оценивается по пятибалльной шкале, а ЕГЭ — по стобалльной системе, что позволяет более точно ранжировать результаты абитуриентов при поступлении в вузы.

Кроме того, различаются структура и содержание экзаменов: в ОГЭ больше заданий с выбором ответа, тогда как в ЕГЭ преобладают задания с развёрнутым ответом, требующие глубокого понимания предмета и аналитических навыков.

Какие предметы входят в ОГЭ

Основной период ОГЭ в 2025 году выпадает на конец мая и июнь. Фото © ТАСС / Павел Колядин

В 2025 году структура Основного государственного экзамена (ОГЭ) для выпускников девятых классов осталась прежней. Учащиеся сдают четыре экзамена: два обязательных и два по выбору.

Обязательные предметы:

русский язык

математика

Предметы по выбору:

физика

химия

биология

география

история

обществознание

литература

информатика и ИКТ

иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский, китайский)

Учащиеся должны были определиться с выбором дополнительных предметов до 1 марта 2025 года. Однако в некоторых регионах, таких как Москва, Санкт-Петербург и Липецкая область, проводится эксперимент, позволяющий выпускникам, планирующим поступление в колледжи, сдавать только два обязательных экзамена — по русскому языку и математике.

Кто участвует в ОГЭ

В 2025 году Основной государственный экзамен (ОГЭ) сдают все учащиеся девятых классов общеобразовательных школ России. Этот экзамен необходим для получения аттестата об основном общем образовании. Учащиеся, планирующие продолжить обучение в десятом классе, обязаны сдать четыре экзамена: два обязательных (русский язык и математика) и два по выбору.

Как проводится ОГЭ

Основной государственный экзамен (ОГЭ) в 2025 году проводится в соответствии с утверждённым порядком, обеспечивающим единые условия для всех участников. Экзамены проходят в пунктах проведения экзаменов (ППЭ), где обеспечивается строгий контроль за соблюдением правил и процедур.

Процедура проведения ОГЭ включает в себя следующие этапы:

Участники должны прибыть в ППЭ не позднее 09:00 по местному времени, имея при себе документ, удостоверяющий личность. Допуск в аудитории осуществляется при наличии участника в списках распределения. В случае опоздания участник допускается к экзамену, однако дополнительное время не предоставляется.

На экзамене с собой необходимо иметь паспорт и чёрные гелевые ручки. Фото © ТАСС / Эрик Романенко

Экзамены начинаются в 10:00 по местному времени. Продолжительность зависит от предмета: русский язык, математика и литература — 3 часа 55 минут; история, обществознание, физика и химия — 3 часа; биология, география и информатика — 2 часа 30 минут; письменная часть иностранного языка — 2 часа, устная — 15 минут.

В зависимости от предмета экзамен может включать в себя различные формы заданий. Например, по русскому языку — изложение, сочинение и тестовая часть; по математике — задания с краткими и развёрнутыми ответами; по иностранным языкам — письменная и устная части.

Разрешено использовать определённые материалы, такие как орфографический словарь на экзамене по русскому языку, линейка и справочные материалы с формулами на экзамене по математике. Полный список разрешённых материалов определяется приказом Министерства просвещения РФ.

Результаты публикуются в течение десяти рабочих дней после сдачи экзамена. Их можно узнать в своей школе, на портале «Госуслуг» или через Федеральную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации.

Когда пишут ОГЭ в 2025 году

В 2025 году Основной государственный экзамен (ОГЭ) проводится в три этапа: досрочный, основной и дополнительный.

Основной период: 21 мая – 16 июня

Этот этап охватывает большинство экзаменов:

21 мая: иностранные языки (письменная часть);

22 мая: иностранные языки (устная часть);

26 мая: биология, информатика, обществознание, химия;

29 мая: география, история, физика;

3 июня: математика;

6 июня: география, информатика, обществознание;

9 июня: русский язык;

16 июня: биология, информатика, литература, физика.

Резервные дни для пересдачи или сдачи экзаменов по уважительным причинам запланированы на период с 26 июня по 2 июля.

Досрочный период сдачи ОГЭ: 22 апреля – 17 мая

Он предназначен для учащихся, которые не могут присутствовать на экзаменах в основной период по уважительным причинам. Даты:

22 апреля: математика;

25 апреля: русский язык;

29 апреля: информатика, литература, обществознание, химия;

6 мая: биология, география, иностранные языки, история, физика.

Дополнительный период: 2 – 23 сентября

Предназначен для тех, кто не сдал экзамены в основной период или не смог на них присутствовать. Даты:

2 сентября: математика;

5 сентября: русский язык;

9 сентября: биология, география, история, физика;

12 сентября: иностранные языки, информатика, литература, обществознание, химия.

Резервные дни: с 17-го по 23 сентября.

Что, если не сдал ОГЭ

Пересдать два за ОГЭ можно в резервные дни. Фото © ТАСС / Александр Щербак

Если девятиклассник не сдал ОГЭ в 2025 году, существует чётко установленная процедура пересдачи. Выпускник имеет право на две попытки пересдачи в течение учебного года:

Резервные дни в июне: предназначены для тех, кто не сдал один или два экзамена в основной период.

Дополнительный период в сентябре: предоставляется в случае повторной неудачи или если ученик не смог присутствовать на экзамене по уважительной причине.

Если ученик не сдал три или более экзамена, пересдача возможна только в следующем учебном году.

Без успешной сдачи обязательных экзаменов по русскому языку и математике аттестат об основном общем образовании не выдаётся. Вместо аттестата ученик получает справку о прохождении курса. При этом без аттестата невозможно поступить в десятый класс или колледж.

Авторы Анна Розанова