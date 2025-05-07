Триумфальный дебют: Какое оружие впервые показали на прошлых парадах Победы и ждать ли 9 Мая «Орешник» В преддверии празднования 80-летия Победы Life.ru вспомнил о главных триумфаторах минувших парадов на Красной площади, для которых дебют на 9 Мая стал первым выходом в свет. 6 мая, 21:15 Т-14 «Армата» на Параде Победы. Обложка © ТАСС / Алексей Дитякин

Близится главный исторический праздник нашей Родины — День Победы в Великой Отечественной войне. Жестокое, кровопролитное и не знающее аналогов по числу жертв побоище завершилось ровно 80 лет назад — именно тогда гитлеровская Германия прекратила существование, поплатившись за зверства нацистских карателей на территории Советского Союза.

Традиционно именно юбилейные парады Победы на Красной площади в Москве отличаются особым размахом. Их неотъемлемой частью является дебютная демонстрация широкой публике последних достижений военно-промышленного комплекса страны. Впервые сотрясая брусчатку в самом сердце российской столицы, эти многотонные исполины громко срывают с себя гриф секретности и надолго забивают первые полосы мировых газет и журналов.

Пока военные эксперты гадают, станет ли БРСД «Орешник» главной звездой торжества по случаю 80-летия Победы, Life.ru предлагает вспомнить, какие новинки отечественной оборонки публично дебютировали на прошлых парадах в честь годовщины окончания ВОВ.

Парад Победы – 2020: «Земледелие» и «Тосочка»

Год 75-летия Победы оказался крайне насыщенным на новинки — в первый для себя раз участниками парада стали более 20 машин, причём внешний вид некоторых из них держался в строжайшем секрете вплоть до самого торжества. Речь идёт, например, об инженерной системе дистанционного минирования «Земледелие». ИСДМ предназначена для создания минных полей на расстоянии до 15 километров. Сейчас машина принимает активное участие в зоне СВО.

ИСДМ «Земледелие». Фото © VK / Минобороны России

Впервые широкой публике в тот день представили и наследника «Солнцепёка» — тяжёлую огнемётную систему ТОС-2 «Тосочка». В отличие от зарекомендовавшего себя предшественника, новинка базируется на трёхосном колёсном шасси, имеет более совершенную систему управления огнём и не нуждается в транспортно-заряжающей машине из-за собственного гидравлического крана. Как и «Земледелие», «Тосочка» уже прошла боевое крещение.

ТОС-2 «Тосочка». Фото © VK / Минобороны России

Среди дебютантов парада 2020 года оказалась и техника, которая уже демонстрировалась ранее на военно-технических форумах, но всё ещё оставалась неизвестной для большинства. Речь идёт, например, о танках Т-90М и Т-80БВМ, зенитных комплексах «Деривация-ПВО» и «Витязь», реактивной системе залпового огня «Торнадо-С» и береговом ракетном комплексе «Бал».

«Деривация-ПВО». Фото © VK / Минобороны России

Парад Победы – 2018: Неуязвимый «Кинжал»

Парад 2018-го не относится к юбилейным, однако именно в этом году скептики всего мира окончательно убедились, что слова президента России Владимира Путина о создании в РФ гиперзвукового оружия — не «байки для запугивания Запада», а объективная действительность. 9 мая 2018 года в небе над Красной площадью впервые пронеслись истребители-перехватчики МиГ-31К с ракетами «Кинжал». Вот что писали по этому поводу британские СМИ.

«Владимир Путин продемонстрировал свою военную мощь, выпустив объявленные непобедимыми ракеты на ежегодный Парад Победы», — отметили тогда авторы The Daily Express.

МиГ-31К с «Кинжалом». Фото © VK / Минобороны России

Среди дебютантов торжества оказался и истребитель пятого поколения Су-57 — он впервые «отметил» годовщину Победы в Великой Отечественной лишь в 2018-м. Кроме того, зрителям показали роботизированные комплексы «Уран-6» и «Уран-9», а также беспилотники «Катран» и «Корсар».

Парад Победы – 2015: «Армата» и «Курганец»

Парад 2015 года оказался самым масштабным в истории России: на брусчатку вышли свыше 15 тысяч военных и почти 200 единиц сухопутной техники. Звёздами юбилейного события стали бронемашины на платформе «Армата» — танк Т-14 и тяжёлая БМП Т-15, а также БМП и БТР на платформе «Курганец-25». Наибольший фурор на мировое экспертное и военное сообщество произвёл именно танк — это первый в своём роде перспективный ОБТ с необитаемой башней и бронекапсулой, из которой экипаж осуществляет управление боевым модулем.

«Российские и некоторые западные военные эксперты утверждают, что «Армата» превзойдёт все западные версии. Танк впервые оснащён внутренней бронированной капсулой, в которой размещается экипаж из трёх человек, и дистанционно управляемой башней. <…> Новаторская конструкция потенциально ставит «Армату» в более выгодное положение по сравнению с западными конкурентами», — писали в 2015-м авторы The Associated Press.

Т-14 «Армата». Фото © VK / Минобороны России

«Армата» продолжает совершенствоваться и улучшаться: для столь революционной техники это обыденность. Танк несколько раз замечали на полигонах вблизи зоны СВО, но официально об апробации машины в реальном бою не сообщалось. Однако об этом заявляли осведомлённые источники некоторых СМИ.

Парад Победы – 2010: «Тополь-М» и «Панцирь-С1»

Парад Победы 15-летней давности вынес на обсуждение масс две громкие новинки стратегической важности. Первым дебютантом стал подвижный грунтовый ракетный комплекс «Тополь-М» — зрителям показали наземную составляющую ядерной триады России последнего на тот момент поколения. К слову, спустя шесть лет на брусчатке Красной площади впервые появится и его прямой наследник — комплекс «Ярс».

ПГРК «Ярс». Фото © VK / Минобороны России

Второй звездой события оказался зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1». Эту машину уже можно назвать ветераном боевых действий, так как ей пришлось поучаствовать как минимум в двух крупномасштабных военных конфликтах. Сначала российский ЗРПК блестяще зарекомендовал себя в Сирии, а затем «показал кузькину мать» самому совершенному оружию Запада на Украине.

Ждём «Орешник»?

Парад Победы 9 мая 2025 года не станет нарушать многолетнюю традицию и тоже порадует россиян новинками техники. Это в одном из интервью подтвердил председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Красную площадь в этот день украсят в том числе и образцы, которые хорошо зарекомендовали себя в зоне специальной военной операции. Среди них может оказаться и баллистическая ракета средней дальности «Орешник», которая в этом случае станет главной звездой торжественного события.

«Что касается «Орешника» — давайте это будет маленький сюрприз. И если его покажут, будет сюрприз, и если не покажут, тоже. Так что я на этот счёт промолчу», — заинтриговал Картаполов.

Примерный облик наземной колонны можно составить уже сейчас — её участников на улицах Москвы запечатлели очевидцы. Парад по случаю 80-летия Победы откроют легендарный танк Т-34-85 и САУ СУ-100, которые стали настоящим ужасом для бронированных «кошек» вермахта. Современную же технику представят совершенно новые САУ «Мальва» и «Гиацинт-К», БМП на платформе «Курганец-25» с обновлённым боевым модулем, беспилотные летательные аппараты «Герань-2», «Орлан-10», «Ланцет», а также уже привычные нам основные танки, ракетные комплексы, ЗРК, БМП, БТР и бронеавтомобили.

Авторы Илья Пушкарев