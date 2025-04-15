Идеальные убийцы: Топ-5 самых смертоносных истребителей стран мира Малозаметные, всевидящие и до зубов вооружённые. Одним словом, идеальные воздушные убийцы, чья цель проста — найти и уничтожить. Подборка пяти самых опасных истребителей мира — от Life.ru. 14 апреля, 21:27 Су-57 на авиавыставке Airshow China 2024. Обложка © Telegram / РОСОБОРОНЭКСПОРТ

Истребительная авиация ведущих держав готовится сделать шаг в шестое поколение. Москва и Вашингтон уже официально анонсировали работы над боевыми самолётами будущего, а КНР и вовсе умудрилась поднять одну из таких машин в небо. И пока мировые гиганты авиаконструкторской мысли корпят над своими стальными птицами, не мешало бы вспомнить, с каким арсеналом Россия, США и Китай вступают в эту новую эру. Подборку из пяти самых совершенных и смертоносных истребителей на сегодняшний день составил Life.ru.

Су-57

Российский истребитель Су-57. Фото © VK / Минобороны России

Произведённый в рамках программы ПАК ФА (перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации) самолёт Су-57 стал первым российским истребителем пятого поколения. На сегодняшний день это концентрат последних достижений отечественной школы авиастроения, который вобрал в себя лучшее от проверенных временем предшественников и совместил это с уникальным планером, новой авионикой и силовыми установками второго этапа.

На фоне других истребителей пятого поколения Су-57 выделяется благодаря феноменальной манёвренности. Она достигается за счёт цельноповоротных килей и стабилизаторов, развитого наплыва крыла с поворотной передней частью, а также двигателей с всенаправленным отклоняемым вектором тяги. Всё это делает Су-57 едва ли не опаснейшим противником для ближнего боя. Вот что говорил о лётных возможностях «пятьдесят седьмого» бывший лётчик ВВС США Райан Боденхаймер, который во время службы пилотировал F-15 и F-16.

«Этот зверь не просто летает — он танцует в небе. <…> В воздушном бою главное — не скорость, а кто первый заходит в хвост противнику. Су-57 даёт своему пилоту этот шанс. <…> Я бы с удовольствием полетал на нём. Россия, если тебе нужен ещё один лётчик-испытатель, я обещаю, что всё, что я узнаю, останется между нами», — прокомментировал Боденхаймер пролёт Су-57 на авиашоу Airshow China 2024.

Су-57 на авиавыставке Airshow China 2024. Видео © Telegram / ПАО «ОАК»

На двигателях от Су-35 российский самолёт развил скорость 2600 км/ч, его практический потолок составляет 20 километров, а практическая дальность на дозвуковой скорости — 4300 километров. Су-57 может действовать против воздушных, наземных и морских целей. Для малозаметности всё вооружение прячется на шести точках подвески внутри фюзеляжа, но, если задачи преодолеть системы ПВО не стоит, под крылом самолёта можно открыто подвесить ещё до восьми точек подвески.

Достоинством Су-57 является ранняя обкатка в боевых условиях: самолёт принимал участие в спецоперации на Украине, где российской авиации противостоят самые перспективные системы ПВО стран Запада. К недостаткам всей программы ПАК ФА можно отнести трудности с созданием двигателя второго этапа, который уже испытывался на Су-57, но не ставился на истребители серийно. Кроме того, Су-57 пока не стал массовым истребителем, который составил бы основу ВВС РФ.

F-22 Raptor

Американский F-22 Raptor. Фото © Shutterstock / FOTODOM / BlueBarronPhoto

Самолёт с приставкой «первый»: это первое пятое поколение, которое увидел свет. F-22 сегодня является многоцелевым флагманом американских ВВС, обнаружение которого может оказаться целым испытанием. Эффективная площадь рассеяния самолёта (ЭПР), по оценке российских экспертов, составляет 0,3 м². Для сравнения, у истребителей четвёртого поколения этот показатель может достигать 10 м².

Бортовая РЛС Raptor APG-77 с активной фазированной антенной решёткой (АФАР) способна обнаруживать цели с ЭПР около 1 м² на дистанции до 240 километров. Для сравнения, БРЛС APG-68 на истребителе F-16 может «увидеть» аналогичную цель лишь с расстояния всего 75 километров. Как и любой многоцелевой истребитель, F-22 способен уверенно бороться с воздушными и наземными целями. В его арсенале есть ракеты «воздух – воздух» различных дальностей и ракетно-бомбовое управляемое вооружение для высокоточных ударов по объектам на земле.

Дальность полёта Raptor составляет 3000 километров, а практический потолок — 20 километров. Благодаря передовой авионике он считается эффективным средством для боя на средних дистанциях, но вот дуэли на «кинжальных» дистанциях — не его стихия. Из-за жёстких требований к малозаметности по дозвуковой манёвренности F-22 уступает многим истребителям четвёртого поколения. Двигатели самолёта пусть и имеют отклоняемый вектор тяги, но лишь одноплоскостной.

Достоинствами американского самолёта являются массовость, проверенная временем конструкция, наличие боевого опыта. Недостатком — огромная стоимость, из-за которой F-22 даже был снят с серийного производства в 2011 году после выпуска 187 самолётов.

Су-35

Российский истребитель Су-35. Фото © Telegram / Ростех

Замыкает тройку лидеров ещё один российский самолёт, который имеет поколение 4++. Су-35 — переходное звено между легендарным Су-27 и Су-57. Несмотря на внешнее сходство с «Фланкером» из-за использования одинакового планера, «тридцать пятый» является более совершенным многоцелевым истребителем, который не смог ступить в пятое поколение лишь из-за несоблюдения требования малозаметности. Фактически это машина пятого поколения в теле четвёртого, оттого и класс 4++.

Радиолокатор «сушки» видит воздушные цели с ЭПР 1 м² на расстоянии 270 километров — такому позавидует даже Raptor. Су-35 способен одновременно сопровождать до 30 воздушных целей и обстреливать до восьми из них. Самолёт может нести боевую нагрузку до восьми тонн на 12 узлах подвески, а за счёт двигателей АЛ-41Ф1 с отклоняемым вектором тяги машина получила сверхманёвренность.

Сегодня Су-35 — самый совершенный среди массовых истребителей на вооружении ВС РФ. Самолёт неоднократно отличался в спецоперации. Например, летом 2024-го он сбил украинский МиГ-29 с огромного расстояния в 213 километров. А в декабре 2023-го Су-35 прикрывали борт президента России, когда тот направлялся в Саудовскую Аравию. Эффективность «тридцать пятого» неоднократно восхищала и западных аналитиков.

«Су-35 <…> участвовал в крупных воздушных боях с украинскими истребителями четвёртого поколения, где одержал ошеломляющие победы», — отмечали авторы портала Military Watch.

Chengdu J-20

Китайский истребитель Chengdu J-20. Фото © ТАСС / AP / Deng Hua

Китай сделал шаг в эру пятого поколения третьим после США и РФ. Результатом многолетних работ стал Chengdu J-20, который был принят на вооружение в 2017 году. Поднебесная, в отличие от России и Америки, ещё недавно не имела опыта создания собственных боевых самолётов. Теперь же КНР вырывается в лидеры отрасли, но началось всё именно с J-20.

Это единственный самолёт пятого поколения, выполненный по аэродинамической схеме «утка». Внешне он представляет собой плод любви неудавшегося российского проекта МиГ 1.44 МФИ и американского F-22. С первым его роднит «утка», со вторым — расположение двигателей, фонарь, форма носового обтекателя и крыла. Большая часть характеристик J-20 держится в секрете. Известно лишь, что «китаец» получился самым длинным среди одноклассников — 21,2 метра против 19,7 метра у Су-57 и 18,9 метра у Raptor.

Всё вооружение Chengdu по законам жанра прячет внутри, но при необходимости под крылом могут разместиться ещё четыре сдвоенных узла подвески. Изначально самолёт оснащался российскими двигателями, а позже его стали комплектовать более мощными силовыми установками Shenyang WS-10 собственного производства. По данным Military Watch, J-20 может похвастать электронно-оптической системой с распределённой апертурой, которая обеспечивает лётчика беспрецедентной ситуационной осведомлённостью. У самолёта практически не остаётся слепых зон, так как установленные по периметру датчики фиксируют любую активность вокруг воздушного судна и берут её на сопровождение. Отдельное восхищение аналитиков вызывает китайская ракета класса «воздух – воздух» PL-10.

«Она использует систему управления вектором тяги и инфракрасную головку самонаведения с гироскопом для облегчения наведения на цель под углами, превышающими 90 градусов. Сильные стороны ракеты были широко признаны западными источниками. Британский Королевский институт объединённых служб отметил, что ракета обладает «более высокими кинематическими характеристиками, чем американская AIM-9X Sidewinder», — подчеркнули в Military Watch.

МиГ-31К

Российский МиГ-31К. Фото © ТАСС / Алексей Никольский

Наконец, замыкает топ единственный в списке истребитель-перехватчик МиГ-31К. Эта модификация оказалась среди самых смертоносных боевых самолётов неслучайно, так как «тридцать первый» является носителем гиперзвукового авиационного ракетного комплекса «Кинжал».

МиГ-31 является прямым потомком легендарного МиГ-25 — самого высотного и быстрого перехватчика своего времени. Он остаётся рекордсменом по скорости, развивая внушительные 3100 км/ч. Его бортовая РЛС «Заслон» способна одновременно отслеживать до 24 целей и атаковать шесть из них. Главным оружием в арсенале перехватчика является ракета класса «воздух – воздух» большой дальности Р-37М с максимальной дальностью пуска 300 километров.

Как и остальные российские представители этого топа, МиГ-31 тоже успел отличиться в спецоперации на Украине. Целями перехватчика становились как воздушные, так и наземные цели. Так, в 2023 году «тридцать первый» уничтожил американский комплекс ПВО Patriot ракетой «Кинжал». Заокеанская система оказалась не в силах перехватить ни самолёт, ни гиперзвук.

Авторы Илья Пушкарев