В США восхищены ошеломляющими победами российских Су-35 в воздушных боях на Украине
Military Watch: Российский Су-35 показал ошеломляющие результаты на Украине
Су-35. Обложка © ТАСС / Минобороны РФ
Российские сверхманёвренные истребители Су-35 доказали высокую эффективность в зоне военных действий на Украине и конкурентоспособны по многим параметрам. Об этом говорится в обзоре военного портала Military Watch.
"Су-35 <…> участвовал в крупных воздушных боях с украинскими истребителями четвёртого поколения, где одержал ошеломляющие победы", — отметили аналитики.
Авторы подчёркивают, что Военно-воздушные силы России всё чаще используют эти истребители для обеспечения высокого уровня превосходства в воздухе, поэтому они играют центральную роль в украинском конфликте. Также Су-35 имеет гораздо больше возможностей для ведения радиоэлектронной борьбы и способен быстро сканировать цели.
Но самым опасным истребителем на вооружении у России обозреватели Military Watch всё же назвали Су-57. Там подчеркнули, что он активно используется в зоне специальной военной операции на Украине против ВСУ.