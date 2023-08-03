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3 августа, 17:30

В США восхищены ошеломляющими победами российских Су-35 в воздушных боях на Украине

Military Watch: Российский Су-35 показал ошеломляющие результаты на Украине

<p>Су-35. Обложка © ТАСС / Минобороны РФ</p>

Су-35. Обложка © ТАСС / Минобороны РФ

Российские сверхманёвренные истребители Су-35 доказали высокую эффективность в зоне военных действий на Украине и конкурентоспособны по многим параметрам. Об этом говорится в обзоре военного портала Military Watch.

"Су-35 <…> участвовал в крупных воздушных боях с украинскими истребителями четвёртого поколения, где одержал ошеломляющие победы", — отметили аналитики.

Авторы подчёркивают, что Военно-воздушные силы России всё чаще используют эти истребители для обеспечения высокого уровня превосходства в воздухе, поэтому они играют центральную роль в украинском конфликте. Также Су-35 имеет гораздо больше возможностей для ведения радиоэлектронной борьбы и способен быстро сканировать цели.

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Но самым опасным истребителем на вооружении у России обозреватели Military Watch всё же назвали Су-57. Там подчеркнули, что он активно используется в зоне специальной военной операции на Украине против ВСУ.

Ирина Фальке
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