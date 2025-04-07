Посадка новейшего китайского истребителя попала на видео

В Сети появилось видео посадки новейшего китайского самолёта J-36. Предположительно, это истребитель шестого поколения, который пролетел над дорогой с интенсивным движением. Авторы публикации считают, что J-36 возвращался на базу после испытательного полёта. На видео заметно, что новое судно превосходит по размерам истребители предыдущих поколений.

Посадка новейшего китайского истребителя. Видео © X / clay_plapap

Конструкция шасси самолёта также заслуживает внимания. Он оснащён тележечным шасси, где основные опоры имеют тандемное расположение колёс, а передняя стойка — сдвоенные колёса. Подобная схема шасси применяется на других российских самолётах, таких как Су-34 и МиГ-31.