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7 апреля, 13:26

Посадка новейшего китайского истребителя попала на видео

В Сети появилось видео посадки китайского истребителя шестого поколения J-36

В Сети появилось видео посадки новейшего китайского самолёта J-36. Предположительно, это истребитель шестого поколения, который пролетел над дорогой с интенсивным движением. Авторы публикации считают, что J-36 возвращался на базу после испытательного полёта. На видео заметно, что новое судно превосходит по размерам истребители предыдущих поколений.

Посадка новейшего китайского истребителя. Видео © X / clay_plapap

Конструкция шасси самолёта также заслуживает внимания. Он оснащён тележечным шасси, где основные опоры имеют тандемное расположение колёс, а передняя стойка — сдвоенные колёса. Подобная схема шасси применяется на других российских самолётах, таких как Су-34 и МиГ-31.

А ранее появилось видео виртуозных манёвров российских лётчиков на Су-34. На кадрах запечатлено выполнение фигур высшего и сложного пилотажа, включая несколько «бочек».

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Обложка ©

X / clay_plapap

Наталья Демьянова
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