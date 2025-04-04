«Проверка тяжести яиц»: Пилот истребителя ВКС России показал опасное сближение с F-35

Пилот российского истребителя, который сопровождал стратегический ракетоносец Ту-95 в воздухе над Тихим океаном, продемонстрировал момент сближения с американским самолётом F-35, вылетевшим для перехвата с Аляски.

Американский истребитель опасно приблизился к российскому воздушному судну, пытаясь заставить его изменить направление. Однако наш истребитель остался на месте, а F-35 в итоге отошёл в сторону, сообщает Fighterbomber.

Российский лётчик Ту-95 показал опасное сближение с F-35 у берегов Аляски. Видео © Telegram / Fighterbomber