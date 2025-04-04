«Проверка тяжести яиц»: Пилот истребителя ВКС России показал опасное сближение с F-35
Российский лётчик Ту-95 показал опасное сближение с F-35 у берегов Аляски
Пилот российского истребителя, который сопровождал стратегический ракетоносец Ту-95 в воздухе над Тихим океаном, продемонстрировал момент сближения с американским самолётом F-35, вылетевшим для перехвата с Аляски.
Американский истребитель опасно приблизился к российскому воздушному судну, пытаясь заставить его изменить направление. Однако наш истребитель остался на месте, а F-35 в итоге отошёл в сторону, сообщает Fighterbomber.
Российский лётчик Ту-95 показал опасное сближение с F-35 у берегов Аляски. Видео © Telegram / Fighterbomber
«Надо понимать, что практически любое такое сближение может закончится соприкосновением бортов, которое на таких скоростях практически гарантированно закончится катапультированием. А под тобой либо океан, либо безжизненная ледяная пустыня», — говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны сообщили, что истребители ВКС РФ в ходе воздушного боя сбили украинский Су-27. О судьбе пилота в этой публикации не сообщалось. Позже на Украине подтвердили гибель пилота Су-27, капитана ВСУ Ивана Болотова, ему было 24 года.
Telegram / Fighterbomber