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4 апреля, 16:37

«Проверка тяжести яиц»: Пилот истребителя ВКС России показал опасное сближение с F-35

Российский лётчик Ту-95 показал опасное сближение с F-35 у берегов Аляски

Пилот российского истребителя, который сопровождал стратегический ракетоносец Ту-95 в воздухе над Тихим океаном, продемонстрировал момент сближения с американским самолётом F-35, вылетевшим для перехвата с Аляски.

Американский истребитель опасно приблизился к российскому воздушному судну, пытаясь заставить его изменить направление. Однако наш истребитель остался на месте, а F-35 в итоге отошёл в сторону, сообщает Fighterbomber.

Российский лётчик Ту-95 показал опасное сближение с F-35 у берегов Аляски. Видео © Telegram / Fighterbomber

«Надо понимать, что практически любое такое сближение может закончится соприкосновением бортов, которое на таких скоростях практически гарантированно закончится катапультированием. А под тобой либо океан, либо безжизненная ледяная пустыня», — говорится в сообщении.

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Ранее в Минобороны сообщили, что истребители ВКС РФ в ходе воздушного боя сбили украинский Су-27. О судьбе пилота в этой публикации не сообщалось. Позже на Украине подтвердили гибель пилота Су-27, капитана ВСУ Ивана Болотова, ему было 24 года.

Обложка ©

Telegram / Fighterbomber

Александра Мышляева
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