Момент посадки самолёта в сугроб в Новом Уренгое попал на видео
В Новом Уренгое грузовой самолёт опрокинулся при заходе на посадку
Самолёт опрокинулся при посадке в Новом Уренгое. Обложка © Telegram / Уральская транспортная прокуратура
В аэропорту Нового Уренгоя грузовой самолёт авиакомпании «Атран» выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и брюхом угодил в сугроб. Об этом сообщает Mash.
В Новом Уренгое грузовой самолёт опрокинулся при заходе на посадку. Видео © Mash
Момент ЧП попал на видео. Инцидент произошёл около 11:00 по московскому времени. Известно, что борт, на борту которого находились восемь человек, летел из Сабетты. Предварительной причиной происшествия называется невыпуск шасси.
В результате инцидента разлива топлива не произошло.
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