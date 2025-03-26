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26 марта, 09:37

Момент посадки самолёта в сугроб в Новом Уренгое попал на видео

В Новом Уренгое грузовой самолёт опрокинулся при заходе на посадку

Самолёт опрокинулся при посадке в Новом Уренгое. Обложка © Telegram / Уральская транспортная прокуратура

Самолёт опрокинулся при посадке в Новом Уренгое. Обложка © Telegram / Уральская транспортная прокуратура

В аэропорту Нового Уренгоя грузовой самолёт авиакомпании «Атран» выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и брюхом угодил в сугроб. Об этом сообщает Mash.

В Новом Уренгое грузовой самолёт опрокинулся при заходе на посадку. Видео © Mash

Момент ЧП попал на видео. Инцидент произошёл около 11:00 по московскому времени. Известно, что борт, на борту которого находились восемь человек, летел из Сабетты. Предварительной причиной происшествия называется невыпуск шасси.

В результате инцидента разлива топлива не произошло.

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Никита Никонов
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