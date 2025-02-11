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11 февраля, 19:14

Пассажирский Ан-24РВ выкатился за пределы полосы в ЯНАО

В ЯНАО самолёт Ан-24 выехал за пределы ВПП. Обложка © Telegram / Представитель Росавиации

В ЯНАО самолёт Ан-24 выехал за пределы ВПП. Обложка © Telegram / Представитель Росавиации

Самолёт Aн-24РВ авиакомпании «ЮТэйр» выкатился за пределы ограничительных огней ВПП после посадки и пробега в аэропорту Утренний Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа. За расследование инцидента взялись в Тюменском МТУ Росавиации.

«Воздушное судно совершало рейс из аэропорта Сабетта на полуострове Ямал. На борту Ан-24 находились 23 человека: четыре члена экипажа и 19 пассажиров; не пострадали. Самолёт был отбуксирован на стоянку, предварительно, повреждений не получил», — рассказал официальный представитель Росавиации Артём Кореняко.

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Полина Никифорова
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