Пассажирский Ан-24РВ выкатился за пределы полосы в ЯНАО

Самолёт Aн-24РВ авиакомпании «ЮТэйр» выкатился за пределы ограничительных огней ВПП после посадки и пробега в аэропорту Утренний Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа. За расследование инцидента взялись в Тюменском МТУ Росавиации.

«Воздушное судно совершало рейс из аэропорта Сабетта на полуострове Ямал. На борту Ан-24 находились 23 человека: четыре члена экипажа и 19 пассажиров; не пострадали. Самолёт был отбуксирован на стоянку, предварительно, повреждений не получил», — рассказал официальный представитель Росавиации Артём Кореняко.