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11 февраля, 18:15

Бизнес-джет известного рокера врезался в припаркованный лайнер в аэропорту Аризоны

Daily Mail: Бизнес-джет вокалиста Motley Crue Винса Нила столкнулся с самолётом

Винс Нил. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ thevinceneil

Винс Нил. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ thevinceneil

Личный джет Learjet солиста глэм-метал-группы Motley Crue Винса Нила выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и попал в аварию в аэропорту Скоттсдейла в Аризоне. Воздушное судно столкнулось с лайнером Gulfstream 200. Один из пилотов джета не выжил, передаёт Daily Mail.

Личный джет рокера Винса Нила попал в аварию. Видео © Х / Mic-Ha-El

«Похоже, что при посадке отказала левая основная стойка шасси, что и привело к столкновению», — сообщила сотрудник пресс-службы аэропорта Келли Кюстер.

Самого музыканта на борту не было. Там присутствовала его подруга, 43-летняя Рейн Андреани, которую госпитализировали с переломом пяти рёбер. Остальных пассажиров с различными травмами тоже доставили в больницу.

А ранее самолёт Cessna Caravan разбился на Аляске. Погибли все десять человек, которые находились на борту. Обломки воздушного судна были обнаружены в 54 километрах к юго-востоку от города Ном.

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Полина Никифорова
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