Бизнес-джет известного рокера врезался в припаркованный лайнер в аэропорту Аризоны

Личный джет Learjet солиста глэм-метал-группы Motley Crue Винса Нила выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и попал в аварию в аэропорту Скоттсдейла в Аризоне. Воздушное судно столкнулось с лайнером Gulfstream 200. Один из пилотов джета не выжил, передаёт Daily Mail.

Личный джет рокера Винса Нила попал в аварию. Видео © Х / Mic-Ha-El

«Похоже, что при посадке отказала левая основная стойка шасси, что и привело к столкновению», — сообщила сотрудник пресс-службы аэропорта Келли Кюстер.

Самого музыканта на борту не было. Там присутствовала его подруга, 43-летняя Рейн Андреани, которую госпитализировали с переломом пяти рёбер. Остальных пассажиров с различными травмами тоже доставили в больницу.