Бизнес-джет известного рокера врезался в припаркованный лайнер в аэропорту Аризоны
Daily Mail: Бизнес-джет вокалиста Motley Crue Винса Нила столкнулся с самолётом
Винс Нил. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ thevinceneil
Личный джет Learjet солиста глэм-метал-группы Motley Crue Винса Нила выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и попал в аварию в аэропорту Скоттсдейла в Аризоне. Воздушное судно столкнулось с лайнером Gulfstream 200. Один из пилотов джета не выжил, передаёт Daily Mail.
Личный джет рокера Винса Нила попал в аварию. Видео © Х / Mic-Ha-El
«Похоже, что при посадке отказала левая основная стойка шасси, что и привело к столкновению», — сообщила сотрудник пресс-службы аэропорта Келли Кюстер.
Самого музыканта на борту не было. Там присутствовала его подруга, 43-летняя Рейн Андреани, которую госпитализировали с переломом пяти рёбер. Остальных пассажиров с различными травмами тоже доставили в больницу.
А ранее самолёт Cessna Caravan разбился на Аляске. Погибли все десять человек, которые находились на борту. Обломки воздушного судна были обнаружены в 54 километрах к юго-востоку от города Ном.