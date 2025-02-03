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Регион
3 февраля, 13:36

В ВСУ признали гибель пилота Су-27 в бою с российскими асами

В ВСУ подтвердили гибель пилота Су-27 Болотова в бою с ВКС РФ

Капитан ВСУ, пилот истребителя Иван Болотов. Обложка © «Фокус»

Капитан ВСУ, пилот истребителя Иван Болотов. Обложка © «Фокус»

На Украине подтвердили гибель пилота истребителя Су-27, капитана ВСУ Ивана Болотова. Как сообщили на странице 831-й бригады тактической авиации Украины в социальной сети, ему было 24 года.

«Погиб в бою <...> Не вернулся с боевого задания», — сказано в публикации.

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Напомним, сегодня в Минобороны сообщили, что истребители ВКС РФ в ходе воздушного боя сбили украинский Су-27. О судьбе пилота в этой публикации не сообщалось.

Юрий Лысенко
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