В ВСУ признали гибель пилота Су-27 в бою с российскими асами
В ВСУ подтвердили гибель пилота Су-27 Болотова в бою с ВКС РФ
Капитан ВСУ, пилот истребителя Иван Болотов. Обложка © «Фокус»
На Украине подтвердили гибель пилота истребителя Су-27, капитана ВСУ Ивана Болотова. Как сообщили на странице 831-й бригады тактической авиации Украины в социальной сети, ему было 24 года.
«Погиб в бою <...> Не вернулся с боевого задания», — сказано в публикации.
Напомним, сегодня в Минобороны сообщили, что истребители ВКС РФ в ходе воздушного боя сбили украинский Су-27. О судьбе пилота в этой публикации не сообщалось.