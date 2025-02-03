В ВСУ признали гибель пилота Су-27 в бою с российскими асами

На Украине подтвердили гибель пилота истребителя Су-27, капитана ВСУ Ивана Болотова. Как сообщили на странице 831-й бригады тактической авиации Украины в социальной сети, ему было 24 года.

«Погиб в бою <...> Не вернулся с боевого задания», — сказано в публикации.