Российский истребитель в воздушном бою сбил украинский Су-27
Истребители ВКС РФ уничтожили украинский Су-27 в зоне спецоперации
Истребители российских ВКС уничтожили украинский самолёт Су-27 в ходе выполнения задач спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны России в ежедневной сводке.
«Истребительной авиацией ВКС России сбит самолёт Су-27 Воздушных сил Украины», — сказано в сводке.
Неизвестно, сумел ли украинский (или иностранный) пилот катапультироваться и выжить, но времени обучать новых у Киева при нынешнем раскладе на фронте совершенно нет.
А ведь прошло чуть больше недели с тех пор, как ВСУ похвастались своими Су-27, которые наворачивали красивые фигуры в воздухе. На видео на истребители были навешаны штатные устройства для американских авиабомб GBU-39. Не исключено, что это был один из них, ведь таких самолётов у Украины не шибко много.
Shutterstock / FOTODOM / Dawid Lech