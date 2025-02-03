Российский истребитель в воздушном бою сбил украинский Су-27

Неизвестно, сумел ли украинский (или иностранный) пилот катапультироваться и выжить, но времени обучать новых у Киева при нынешнем раскладе на фронте совершенно нет.

А ведь прошло чуть больше недели с тех пор, как ВСУ похвастались своими Су-27, которые наворачивали красивые фигуры в воздухе. На видео на истребители были навешаны штатные устройства для американских авиабомб GBU-39. Не исключено, что это был один из них, ведь таких самолётов у Украины не шибко много.



