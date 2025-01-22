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Регион
22 января, 08:07

На видео засняли сразу два «‎гарцующих» в небе украинских истребителя Су-27

Украинские ВС продемонстрировали, что в распоряжении у них всё ещё находятся советские истребители. В интернет выложили видео, как два «‎гарцующих» самолёта одновременно находятся в воздухе. Об этом сообщает телеграм-канал «Военный обозреватель».

Украинские самолёты. Видео © Telegram / Военный обозреватель

На видео пара истребителей летит рядом. Один из них совершает пируэты в воздухе, показывая установленное вооружение. А конкретно – штатные устройства для американских корректируемых авиабомб GBU-39, которые начали крепить на Су-27 с осени 2024 года. До этого переоборудованы под такое оружие были только МиГ-29 ВВС Украины.

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Примечательно, что показанные самолёты Су-27 — одни из последних для Киева, поскольку таких нет у западных союзников, а на Украине они не собираются. Ранее таким истребителем поживилась российская ПВО. Вместе с ним тогда за неделю были сбиты 559 дронов ВСУ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dawid Lech

Владимир Озеров
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