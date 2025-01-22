На видео засняли сразу два «гарцующих» в небе украинских истребителя Су-27
Украинские ВС продемонстрировали, что в распоряжении у них всё ещё находятся советские истребители. В интернет выложили видео, как два «гарцующих» самолёта одновременно находятся в воздухе. Об этом сообщает телеграм-канал «Военный обозреватель».
Украинские самолёты. Видео © Telegram / Военный обозреватель
На видео пара истребителей летит рядом. Один из них совершает пируэты в воздухе, показывая установленное вооружение. А конкретно – штатные устройства для американских корректируемых авиабомб GBU-39, которые начали крепить на Су-27 с осени 2024 года. До этого переоборудованы под такое оружие были только МиГ-29 ВВС Украины.
Примечательно, что показанные самолёты Су-27 — одни из последних для Киева, поскольку таких нет у западных союзников, а на Украине они не собираются. Ранее таким истребителем поживилась российская ПВО. Вместе с ним тогда за неделю были сбиты 559 дронов ВСУ.
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