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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
3 января, 10:45

Российская ПВО сбила за неделю Су-27 ВСУ, три бомбы Hammer и 559 дронов

Российские средства ПВО в ходе СВО на Украине за минувшую неделю поразили самолёт Су-27 ВСУ, три управляемые французские авиабомбы Hammer и 659 беспилотников самолётного типа. Об этом уведомили в Минобороны России.

«Сбиты самолёт Су-27 воздушных сил Украины, три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, 33 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS производства США и «Ураган», а также 559 БПЛА самолётного типа», — сказано в публикации.

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Напомним, о сбитии украинского Су-27 стало известно вчера. За те же сутки российские средства ПВО перехватили шесть снарядов американской РСЗО HIMARS и почти сотню БПЛА противника.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dawid Lech

Юрий Лысенко
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