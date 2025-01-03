Российская ПВО сбила за неделю Су-27 ВСУ, три бомбы Hammer и 559 дронов
Российские средства ПВО в ходе СВО на Украине за минувшую неделю поразили самолёт Су-27 ВСУ, три управляемые французские авиабомбы Hammer и 659 беспилотников самолётного типа. Об этом уведомили в Минобороны России.
«Сбиты самолёт Су-27 воздушных сил Украины, три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, 33 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS производства США и «Ураган», а также 559 БПЛА самолётного типа», — сказано в публикации.
Напомним, о сбитии украинского Су-27 стало известно вчера. За те же сутки российские средства ПВО перехватили шесть снарядов американской РСЗО HIMARS и почти сотню БПЛА противника.
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