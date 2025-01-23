Украинец украл личность британского лётчика-красавчика и разорил влюблённую россиянку
Украинец развёл россиянку на 100 тысяч с помощью фото британского пилота
Россиянка стала жертвой украинского мошенника, который выдавал себя за обольстительного пилота. Молодые люди познакомились в соцсети: девушку заинтересовала страничка собеседника, где он подробно рассказывал о своей лётной жизни, но позже выяснилось, что всё это фейк.
Аферист действовал по отработанной годами схеме. Он представился гражданином Великобритании по имени Филипп, и после непродолжительного общения заявил, что хочет сделать девушке дорогой подарок. Он якобы купил ей ноутбук и положил в сумку 60 тысяч долларов. Однако на месте получения «подарка» ей предложили оплатить транспортные расходы на сумму более 100 тысяч рублей. Пострадавшая взяла кредит и заняла часть суммы у родственников. Эти деньги она перечислила по указанным реквизитам, как оказалось позже, банка Украины.
Однако на этом развод не закончился. Девушке сказали, что ей надо заплатить налоговый сбор, так как в посылке лежала валюта и «ситуация похожа на отмыв денег». Тут россиянка поняла, что её обманывают и обратилась в полицию.
«Всё оказалось довольно просто. Это была поддельная страница. Все видео, которые прислал Филипп, были скопированы со страницы Эндрю — настоящего пилота. На его же странице был размещён пост о том, что под его именем создано много фальшивых аккаунтов», — поделилась подробностями россиянка с 360.ru.
Однако есть случаи, когда платить по счетам приходится самим мошенникам. Например, житель Камчатки оказался хитрее и сам дважды развёл на деньги аферистов, а после скрылся. Мужчине предложили поджечь полицейский автомобиль за 200 тысяч рублей. Он согласился, но потребовал предоплату 50 тысяч. Мошенники выплатили ему эту сумму. Деньги россиянин быстро пропил, потребовав ещё 20 тысяч рублей задатка. Их он также быстро спустил на алкоголь и перестал выходить с ними на связь.
Kandinsky 3.1 / Life.ru