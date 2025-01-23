Украинец украл личность британского ‎лётчика-красавчика и разорил влюблённую россиянку

Россиянка стала жертвой украинского мошенника, который выдавал себя за обольстительного пилота. Молодые люди познакомились в соцсети: девушку заинтересовала страничка собеседника, где он подробно рассказывал о своей лётной жизни, но позже выяснилось, что всё это фейк.

Аферист действовал по отработанной годами схеме. Он представился гражданином Великобритании по имени Филипп, и после непродолжительного общения заявил, что хочет сделать девушке дорогой подарок. Он якобы купил ей ноутбук и положил в сумку 60 тысяч долларов. Однако на месте получения «подарка» ей предложили оплатить транспортные расходы на сумму более 100 тысяч рублей. Пострадавшая взяла кредит и заняла часть суммы у родственников. Эти деньги она перечислила по указанным реквизитам, как оказалось позже, банка Украины.

Однако на этом развод не закончился. Девушке сказали, что ей надо заплатить налоговый сбор, так как в посылке лежала валюта и «ситуация похожа на отмыв денег». Тут россиянка поняла, что её обманывают и обратилась в полицию.

«Всё оказалось довольно просто. Это была поддельная страница. Все видео, которые прислал Филипп, были скопированы со страницы Эндрю — настоящего пилота. На его же странице был размещён пост о том, что под его именем создано много фальшивых аккаунтов», — поделилась подробностями россиянка с 360.ru.