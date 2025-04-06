Высший пилотаж: Появилось видео виртуозных манёвров российских лётчиков на Су-34

Военный блогер Кирилл Фёдоров опубликовал в своём телеграм-канале редкие кадры высшего пилотажа российского сверхзвукового истребителя-бомбардировщика четвёртого поколения Су-34. По его словам, лётчики ВКС России наглядно показали, на что способен Су-34 в выполнении боевых задач.

Кадры манёвров российских пилотов Су-34. Видео © Telegram / Кирилл Фёдоров

«И ведь манёвренность машины совсем не удивляет, ведь сделана она на базе истребителя», — подчеркнул Фёдоров.

На видео запечатлено интенсивное маневрирование и выполнение фигур высшего и сложного пилотажа, включая несколько «бочек». Эта фигура представляет собой поворот самолёта относительно продольной оси на 360 градусов при сохранении общего направления движения.