Высший пилотаж: Появилось видео виртуозных манёвров российских лётчиков на Су-34
Блогер Фёдоров показал видео захватывающих манёвров российских лётчиков на Су-34
Российский Су-34. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин
Военный блогер Кирилл Фёдоров опубликовал в своём телеграм-канале редкие кадры высшего пилотажа российского сверхзвукового истребителя-бомбардировщика четвёртого поколения Су-34. По его словам, лётчики ВКС России наглядно показали, на что способен Су-34 в выполнении боевых задач.
Кадры манёвров российских пилотов Су-34. Видео © Telegram / Кирилл Фёдоров
«И ведь манёвренность машины совсем не удивляет, ведь сделана она на базе истребителя», — подчеркнул Фёдоров.
На видео запечатлено интенсивное маневрирование и выполнение фигур высшего и сложного пилотажа, включая несколько «бочек». Эта фигура представляет собой поворот самолёта относительно продольной оси на 360 градусов при сохранении общего направления движения.
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