В «Ростехе» рассказали о пользе западных трофеев для российской обороны

Исследование трофейной техники противника даёт предприятиям «Ростеха» возможность улучшать защитные качества и огневую мощь российских разработок. Об этом заявил гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов в интервью изданию «Эксперт».

«Мы внимательно смотрим трофейную продукцию. Видим её слабые и сильные стороны. Сегодня нередко можно слышать, что зарубежная техника, мол, в подмётки не годится российской. Это не так. В чем-то мы лучше, в чем-то — они. Работа с трофейными образцами помогает нам совершенствовать нашу продукцию, повышать защищенность отечественных машин и мощь наших средств поражения», — сказал он.

Гендиректор пояснил, что на СВО российские войска сталкиваются с сильным и технически оснащённым противником. У ВСУ в распоряжении есть вооружения более 50 стран, в том числе, с развитой оборонной промышленностью.