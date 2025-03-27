В «Ростехе» рассказали о пользе западных трофеев для российской обороны
Чемезов: Анализ западных трофеев помогает улучшать мощь российской техники
Исследование трофейной техники противника даёт предприятиям «Ростеха» возможность улучшать защитные качества и огневую мощь российских разработок. Об этом заявил гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов в интервью изданию «Эксперт».
«Мы внимательно смотрим трофейную продукцию. Видим её слабые и сильные стороны. Сегодня нередко можно слышать, что зарубежная техника, мол, в подмётки не годится российской. Это не так. В чем-то мы лучше, в чем-то — они. Работа с трофейными образцами помогает нам совершенствовать нашу продукцию, повышать защищенность отечественных машин и мощь наших средств поражения», — сказал он.
Гендиректор пояснил, что на СВО российские войска сталкиваются с сильным и технически оснащённым противником. У ВСУ в распоряжении есть вооружения более 50 стран, в том числе, с развитой оборонной промышленностью.
Недавно Минобороны РФ показали фотографии техники НАТО, которую побросали солдаты ВСУ при бегстве из Курской области. Среди трофеев полноприводный австралийский бронеавтомобиль Bushmaster PMV, турецкий БТР BMC Kirpi, подорванный украинский «Козак-7» и боевая машина пехоты США M2A2 Bradley. Вскоре стало известно, что часть техники НАТО, которую подбили и вывезли с территории Курской области, направят в музеи.